(P) Când scena e departe, HUAWEI Pura 80 Ultra o aduce mai aproape: spectacole din Amfiteatrul TNB, vizibile din Piața Universității

Ce ai zice dacă, într-o seară, în timp ce te plimbi prin Piața Universității din București, ai putea vedea live, direct din stradă, două spectacole de la Amfiteatrul TNB? Pare o experiență deosebită. Și chiar așa a fost pentru cei prezenți în fața Teatrului Național la momentul potrivit, adică atunci când pe turnul teatrului s-au proiectat două evenimente culturale de excepție. Iar pentru asta nu a fost nevoie de echipamente de filmat profesionale, ci doar de noul HUAWEI Pura 80 Ultra, pe care îl găsești acum, în HUAWEI Store.

HUAWEI Pura 80 Ultra, telefonul care duce emoția artistică din sală în stradă

Spectacolul de teatru „Micul Prinț”, cu Oana Pellea și Lari Giorgescu, și un concert al Valeriei Stoica sunt cele două evenimente artistice la care a avut acces nu doar publicul de la Amfiteatrul TNB, sala de pe acoperișul Teatrului Național, ci și trecătorii din Piața Universității.

În aceste contexte, Pura 80 Ultra a demonstrat din plin capacitatea camerelor sale de a reda imagini clare, indiferent de condițiile de iluminare. Telefonul nu redă însă doar simple imagini, ci poate transmite cu acuratețe atmosfera întregului spațiu. Astfel, lumea inocentă, dar plină de înțelepciune din „Micul Prinț” și universul sensibil al pieselor Valeriei Stoica au fost deschise, cu ajutorul HUAWEI Pura 80 Ultra, pentru oamenii care s-au aflat atunci în fața TNB. Practic, lentilele telefonului au dus emoția reprezentațiilor de pe scenă în stradă.

Detalii remarcabile, indiferent de context

Dacă te întrebi cum a fost posibil? Ei bine, totul are legătură cu inovațiile tehnologice pe care le înglobează camerele noului HUAWEI Pura 80 Ultra. Dispozitivul are la bază sistemul revoluționar de cameră duală telephoto comutabilă, o premieră mondială în domeniul imagisticii pentru smartphone-uri. Camera include un zoom mediu de 3,7x, un zoom super-telephoto de 9,4x, precum și un senzor telephoto de 1/1.28 inch, cel mai mare din industrie. Datorită acestor componente, HUAWEI Pura 80 Ultra poate face față unor scenarii fotografice extrem de variate, captând cu claritate de la elementele arhitecturale foarte îndepărtate, până la detaliile din apropiere.

Pentru prim-planuri pline de expresivitate și cu un efect tridimensional impresionant, camera pune la dispoziție și modul portret 10x.

Pura 80 Ultra este dotat și cu o camera HDR Ultra Lighting de 1 inch, utilizând o gamă dinamică de până la 16EV, precum și tehnologia TCG-HDR, care asigură un control remarcabil al luminilor și umbrelor. În acest fel, scenele nocturne cu focuri de tabără sau cu spectacole în aer liber sunt redate cu o fidelitate impresionantă a detaliilor. Iar datorită camerei Ultra Chroma, culorile sunt reproduse la fel cum le percepe ochiul, păstrând atmosfera reală a scenei.

Foarte captivantă este și capacitatea noului HUAWEI Pura 80 Ultra de a surprinde imagini clare în mișcare, cu ajutorul funcției Moving Picture. Aceasta înregistrează automat 1,5 secunde înainte și după apăsarea declanșatorului, pentru a putea selecta apoi cadrul cel mai potrivit.

Cu un scor general record de 175 de puncte, HUAWEI Pura 80 Ultra s-a clasat recent pe prima treaptă a podiumului global al imagisticii, stabilit de DXOMARK, o autoritate recunoscută în domeniu. Acest punctaj a fost obținut în urma evaluării performanțelor foto, video și de zoom ale telefonului, din perspectiva utilizatorului final.

Funcții AI și tehnologie de încărcare rapidă, cu și fără fir

HUAWEI Pura 80 Ultra vine și cu un set de funcții bazate pe inteligența artificială. Astfel, anularea AI a zgomotului din timpul apelurilor te va ajuta să ai parte de apeluri clare, indiferent de mediul în care te afli, iar mesageria AI va ascunde mesajele tale de persoanele străine, pentru că telefonul își poate recunoaște proprietarul.

Cu un design premium, care pun accent pe eleganță, Pura 80 Ultra este disponibil în două variante de culoare – Prestige Gold și Golden Black.

Telefonul este echipat și cu o baterie puternică, de 5170mAh, și integrează atât tehnologia 100W HUAWEI SuperCharge, cât și sistemul 80W Wireless HUAWEI SuperCharge.

Seria HUAWEI Pura 80, disponibilă acum pe HUAWEI Store

Seria HUAWEI Pura 80 include nu numai modelul Ultra, ci și varianta Pro. Ambele pot fi achiziționate din magazinul online HUAWEI Store România: Pura 80 Ultra, la prețul de 7.999 lei și Pura 80 Pro, la prețul de 5.999 lei. În perioada promoțională, aflată în desfășurare până pe 30 septembrie, orice achiziție a unui smartphone din seria HUAWEI Pura 80, din magazinul online oficial, îți va aduce și un cupon cadou în valoare de 1.000 lei care poate fi folosit după 14 zile, un încărcător de 100W, 10x puncte în HUAWEI Store și serviciul HUAWEI Care+. De asemenea, alături de telefon, poți achiziționa un HUAWEI WATCH 5, la prețul promoțional de 1.649 lei, sau căștile HUAWEI FreeBuds Pro 4, la un preț promoțional de 749 lei.