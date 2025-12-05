Florin Arteni și Florin Lehaci, premiu special la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Sperăm să ținem steagul sus”

Gala Mari Sportivi organizată de ProSport a premiat și performanța de excepție obținută de Florin Arteni și Florin Lehaci, aceștia reușind să ia medalia de argint la Campionatul Mondial de canotaj, scrie ProSport.

Prezent la Gala Mari Sportivi, Dorin Alupei a mulțumit ProSport pentru premiu, având și un mesaj special pentru toți cei care au contribuit la această performanță.

„Și eu mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră, într-o companie atât de selectă. Mulțumesc ProSport pentru acest premiu”, a transmis Dorin Alupei, în cadrul Galei Mari Sportivi 2025. „Acest premiu aparține în mare măsură sportivilor care au concurat foarte bine în acest an, colectivului tehnic, colegilor mei care și-au făcut treaba foarte bine. Dar și colectivului medical. Ei m-au susținut în toată activitatea. Le mulțumesc tuturor și îi felicit pentru rezultatele deosebite și sperăm să ținem steagul sus în continuare”, a completat Alupei.

În China, Florin Arteni și Florin Lehaci au ajuns la un moment dat pe locul al treilea, însă finalul le-a aparținut și au reușit să ia argintul la Campionatul Mondial.

La dublu rame masculin, ei au fost depășiți de echipajul celor din Noua Zeelandă, însă au depășit sportivii Elveției. Astfel, medalia de aur a fost cucerită de perechea Oliver Welch – Benjamin Taylor.

La vremea aceea, România obținea a doua medalie în aceeași zi, după aurul de la dublu rame feminin cu Simona Radiş şi Magda Rusu în prim-plan.

