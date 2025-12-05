Criza apei naște războiul de pe Facebook. Acuzat de USR că e principalul vinovat pentru problemele de mediu din România, PSD ripostează

A trecut aproape o săptămână de când locuitorii din Prahova și din Dâmbovița nu au apă menajeră, din cauza unui lung șir de greșeli extrem de grave ale autorităților, iar partidele aflate la putere își aruncă reciproc vina pentru gestionarea dezastruoasă a situației.

Partidele din coaliția de guvernare caută vinovații de criza apei din Prahova și aruncă răspunderea dintr-o parte în alta.

PSD susține că responsabilitatea aparține USR, acuzând partidul că „sabotează România”. Social-democrații au publicat pe Facebook o postare în care se arată că, în timpul mandatelor PSD sau PNL, „au existat zero incidente de această amploare”.

„În șase luni cu Diana Buzoianu la ministerul Mediului – o catastrofă cum nu s-a întâmplat în 30 de ani. Asta înseamnă USR – Uniunea Sabotați România!”, au scris social-democrații pe Facebook.

De cealaltă parte, USR răspunde cu aceeași monedă și afirmă că partenerii de coaliție au condus anterior Ministerul. Într-o postare intitulată „Cine a condus Ministerul Mediului din România”, reprezentanții USR susțin că problemele actuale sunt rezultatul „deciziilor” foștilor miniștri PSD și PNL.

