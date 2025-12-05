Prima pagină » Actualitate » Cazinoul din Constanţa, decorat de Crăciun. Cât costă o şedinţă foto de 30 de minute aici

Cazinoul din Constanţa, decorat de Crăciun. Cât costă o şedinţă foto de 30 de minute aici

05 dec. 2025, 17:58, Actualitate
Cazinoul din Constanţa, decorat de Crăciun. Cât costă o şedinţă foto de 30 de minute aici
sursa foto: captura video Observatornews

Cazinoul din Constanța a împodobit bradul de sărbători, marcând astfel primul Crăciun celebrat în această clădire, după restaurare.

Monumentul istoric este la mare căutare în perioada aceasra pentru ședințe foto, iar doritorii trebuie să plătească suma de 600 de lei pentru 30 de minute. Cazinoul din Constanţa pare desprins acum dintr-o carte veche de povești.

La muzeul de la demisolul Cazinoului, cei care sunt curioși pot afla şi povestea primului brad împodobit în România printr-o nouă video-proiecție imersivă. Filmuletul spune povestea pădurarului, din anul 1866, care a primit misiunea de a găsi cel mai frumos brad pentru balul de Crăciun de la Curtea regală.

Prețurile la Târgul de Crăciun din Piața Universității. Un hot dog cu cartofi și sos cheddar sare de 50 de lei

