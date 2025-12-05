Adevărul despre afacerile imobiliare ale familiei Băluță. Documentul care clarifică totul: de unde sunt sumele investite

O investigație despre presupusele “secrete imobiliare” ale familiei Băluță circulă intens în ultimele 48 de ore, fiind promovată masiv chiar de candidatul Ciprian Ciucu. Știripesurse a pornit pe firul acestor așa-zise dezvăluiri-virale, iar documentarea a scos la iveală lucruri interesante.

Dezvăluirile virale au ignorat exact datele publice care ar fi lămurit totul

Așa-zisele dezvăluiri despre sursa banilor investiți de familia Băluță s-ar fi prăbușit ca un castel de nisip dacă ar fi avut în vedere un banal certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Acest document, pe care îl prezentăm și noi, arată clar structura de proprietate, vechimea, activitatea economică și situația financiară a firmei familiale BD MEDICAL 2002 SRL, invocată în ”dezvăluirile virale”.

Potrivit certificatului ONRC, firma este deținută de familia Băluță, având capital privat integral românesc și funcționând din 2003.

La acestea se adaugă datele financiare anuale, publice și ușor de consultat, care arată o evoluție solidă și constantă a companiei timp de aproape două decenii.

Sursa banilor era publică. Doar că nimeni nu a verificat-o

Bilanțul BD MEDICAL 2002 SRL arată cifre de afaceri consistente și profituri semnificative, suficiente pentru a explica integral achizițiile prezentate cu ton apocaliptic în investigația Snoop.

Concret, potrivit datelor publice:

● cifra de afaceri a firmei în 2024 este de 2.019.803 lei, cu un profit de 716.363 lei,

● în 2023: 1.759.801 lei cifră de afaceri, 868.084 lei profit,

● în 2022: 1.870.564 lei cifră de afaceri și 865.094 lei profit.

Aceste date provin din bilanțurile oficiale, disponibile public și incluse în documentația certificată de ONRC.

Cine a avut interesul să ignore trei ani consecutivi de profit de peste 700.000 – 860.000 lei? De ce s-a omis că firma are activitate medicală reală, că funcționează de 22 de ani, și că asociații sunt exact persoanele despre care ziariștii de la Snoop insinuează că ar avea „surse neclare de bani”?

Profesii solide, venituri reale, specializări multiple: toate ignorate

Un alt element esențial „uitat” de investigație este faptul că membrii familiei Băluță nu sunt figuranți într-o schemă imaginară, ci profesioniști medicali cu studii, specializări și venituri reale, care explică perfect posibilitatea unor investiții imobiliare.

● Soția lui Daniel Băluță este doctor în științe medicale, cu o carieră academică și clinică consolidată, deci venituri semnificative, predictibile, peste media profesiei.

● Fratele, Sergiu Băluță, este medic cu dublă specializare: medic primar în endodonție și medic primar în chirurgie dento-alveolară;

● Cumnata acestuia, Denisa Băluță, este medic rezident în chirurgie maxilo-facială, profesie cu venituri peste medie și cu o traiectorie profesională clară în domeniul medical.

● Părinții, Florica și Marin Băluță, sunt acționari în firma de familie încă de la început; un business construit treptat, prin muncă, cu activitate licită și continuitate documentată de peste 20 de ani.

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre o familie fără resurse și „pensionari misterioși”, ci despre o afacere medicală de familie, în care fiecare membru contribuie prin profesia, munca și specializarea lui. Este un model clasic de business local, în care mai multe generații lucrează împreună.

Venituri consistente, activitate reală, profesii cu câștiguri ridicate și trasee profesionale verificabile – toate aceste informații existau în spațiul public și puteau fi obținute cu un minim efort jurnalistic.

Faptul că nu se regăsesc în investigație nu este o scăpare. Este o alegere editorială.

O poveste construită fără primul pas: verificarea actelor

În loc să prezinte tabloul real, un business medical funcțional, profitabil și transparent, investigația creează impresia unei rețele oculte de achiziții, bazate pe „coincidențe”, insinuări și imagini cu blocuri.

Adevărul, documentat oficial, este că:

● sursa banilor e complet legală și verificabilă,

● firma are vechime de peste două decenii,

● cifrele de afaceri justifică achizițiile,

● profesiile membrilor familiei explică veniturile,

● ONRC și bilanțurile publice sunt accesibile oricui – mai puțin, se pare, jurnaliștilor Snoop.

Pentru o investigație care pretinde rigoare, omiterea acestor informații fundamentale ridică mari semne de întrebare.

Promovarea agresivă de către Ciucu ridică întrebarea: investigație sau instrument de campanie?

Interesant este că, la scurt timp după publicare, materialul a fost împins masiv în social media de Ciprian Ciucu, contracandidatul direct al lui Băluță. Când un articol jurnalistic ajunge să fie principalul asset de propagandă al unui candidat, suspiciunea de colaborare devine inevitabilă. De aceea, am căutat și noi să verificăm cât de solide sunt așa-zisele dezvăluiri virale.

Dacă jurnaliștii ar fi urmat acești pași minimi, respectiv verificarea datelor financiare, consultarea certificatelor ONRC, analiza activității firmei, a profesiilor membrilor familiei, materialul ar fi arătat complet diferit. Probabil că nu ar mai fi existat.