Italia sare în ajutorul șoferilor: Dacă stai cu 10 minute mai mult în trafic, pe drumurile cu taxă, vei primi banii înapoi

05 dec. 2025, 18:36, Știri externe
Șoferii care călătoresc pe drumurile cu taxă din Italia li se pot restitui banii în cazul blocajelor de trafic. Măsura ar urma să intre în vigoare din vara următoare. Șoferii care au plătit taxe își pot recupera banii dacă au stat în blocaje de trafic de lungă durată.

Rambursarea va fi acordată în cazul în care călătoria pe un tronson de până la 50 de kilometri durează cu zece minute mai mult decât în mod normal. În funcție de durata în care șoferul a stat în blocaj de trafic, o parte sau chiar toată suma pentru călătorie va fi rambursată.

Există o condiție: Blocajul de trafic cauzat de lucrări rutiere

Cu toate acestea, noua regulă va intra în vigoare doar dacă blocajul de trafic a fost cauzat de lucrări rutiere. În cazul așa-numitelor lucrări de construcție de urgență, precum și în cazul accidentelor și al întreruperilor de trafic cauzate de condițiile meteorologice, banii nu vor fi rambursați, informează Krone.

În centrul reformei se află un sistem automat de comparare: acesta măsoară timpul de conducere real în raport cu un timp de conducere țintă precalculat. De îndată ce abaterea este suficient de mare, se declanșează o cerere de rambursare. Autoritatea italiană de reglementare a traficului subliniază că noul regulament asigură o compensație echitabilă și inteligibilă.

Nu se returnează banii în cazul unor fenomene meteo extreme sau accidentele rutiere

Reglementarea este eșalonată în funcție de lungimea traseului:

  • Sub 30 de kilometri: Rambursare indiferent de amploarea întârzierii
  • 30 până la 50 de kilometri: Drept de la o întârziere de zece minute
  • Peste 50 de kilometri: Reclamație de la o întârziere de 15 minute

De la 1 iunie 2026, sistemul va intra în funcțiune pe secțiuni de autostradă cu un singur operator, urmate de rute gestionate în comun de mai mulți concesionari începând cu 1 decembrie 2026. Lucrările rutiere de urgență – de exemplu după accidente, evenimente meteorologice extreme sau în timpul operațiunilor de salvare – sunt excluse în mod expres de la compensare.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a salutat decizia și a vorbit despre o „măsură inovatoare” care ar oferi oamenilor mai multă siguranță atunci când se confruntă cu întârzieri și restricții.

