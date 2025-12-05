Prima pagină » Actualitate » Cum arată, în prezent, casa din „Singur acasă”. A fost complet renovată la interior

05 dec. 2025, 18:48, Actualitate
Casa lui Kevin McAllister din filmul Singur acasă (Home alone”) rămâne un simbol al sărbătorilor de iarnă, iar curioșii continuă să o viziteze. Cu toate că exteriorul arată aproape la fel cu cel din film, interiorul a fost transformat total.

Casa din Singur acasă”, probabil cea mai cunoscută locuință de Crăciun din lume, încă atrage curioși din toate colțurile globului. Casa se află în Winnetka, Illinois, într-un cartier liniștit de lângă Chicago. Încă păstrează farmecul inconfundabil din film, dar interiorul a fost transformat complet într-un spațiu modern, care nu mai are legătură cu decorul anilor 90.

Casa a fost construită în anul 1921 și încă rămâne ușor de recunoscut datorită fațadei din cărămidă roșie, ramelor albe ale ferestrelor și intrării celebre după scenele cu Kevin. Pentru mulți turiști este suficient să se oprească în fața casei pentru câteva fotorafii, căci locuința continuă să fie printre cele mai fotografiate din SUA în perioada sărbătorilor.

La interior, casa a fost complet renovate și are acum peste 800 de metri pătrați de spații moderne. Noii proprietari au amenajat o sală de cinema, un teren de baschet interior și zone de recreere dotate la standarde premium. Casa nu este însă deschisă publicului, iar vizitatorii pot face fotografii numai de pe trotuar, accesul în curte sau la ferestre fiind strict interzis. Proprietatea nu funcționează ca muzeu, iar intrarea neautorizată poate fi considerată ilegală în statul Illinois.

Turiștii sunt încurajați deci să admire casa cu discreție, nu sunt premise dronele, echipamentele foto voluminoase sau tururile organizate care creează aglomerație.

