Peștele ieftin, dat exemplu de nutriționistul Mihaela Bilic: „Cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali”

Mihaela Bilic este o promotoare consecventă a consumului de pește. De curând, medical nutritionist a spus și care sunt produsele accesibile, cu un conținut nutrițional impresionant.

Deși suntem tentați să credem că peștele cel mai scump și mai aspectuos este și cel mai calitativ nutrițional, ei bine, Mihaela Bilic spune că aceste criterii nu reflect întotdeauna realitatea.

„Peștele mai puțin nobil e mai bogat în nutrienți”, a scris medicul într-o postare pe Facebook.

Un prim exemplu oferit de dr. Mihaela Bilic este somonul. Și se pare că nu fileurile, care fac deliciul cumpărătorilor în rafturile supermarketurilor, sunt cele mai sănătoase, ci produsele alimentare care conțin ingrediente secundare, precum capete, burți sau înotătoare. Potrivit unui studiu finlandez, adus în discuție de dr. Bilic, acestea conțin niveluri mult mai ridicate de nutrienți esențiali, precum calciu, colagen, fier și acizi grași omega-3:

„Conform analizei, produsele din pește preparate cu ingrediente secundare pot conține de până la 20 ori mai mult calciu, de 5 ori mai mult colagen marin, de 2 ori mai mult fier și de 10 ori mai mult zinc la 100g, comparativ cu produsele din file. Studiul a constatat, de asemenea, niveluri ridicate de vitamina D și acizi grași omega-3 în aceste bucăți secundare. Concentrațiile mai mari de nutrienți se datorează prezenței crescute a oaselor și cartilajului în materiile prime, care îmbunătățesc conținutul de calciu și vitamina D”, a precizat medicul.

De asemenea, o valoare nutrițională deosebită este dată de conținutul de fier, un mineral foarte important pentru sănătatea femeilor:

„Segmentele secundare de somon conțin dublul cantității de fier față de fileuri, prin urmare produsele obținute din astfel de ingrediente ar ajuta la corectarea deficitului de fier și ar îmbunătăți și eficiența procesării peștelui”, a adăugat specialista.

Produse mai ieftine decât somonul, însă cu valoare nutritivă ridicată, sunt conservele de sardine în sos tomat. Dr. Mihaela Bilic le recomandă pentru aportul bogat de omega-3, calciu și fier:

„Sardina este un pește care se hrănește direct cu alge, deci concentrează în carnea ei cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali omega 3”, a notat dr. Bilic.

Mai mult, sardinele nu prezintă risc semnificativ de contaminare cu mercur, iar variantele în sos tomat au mai puține calorii decât cele în ulei:

„Pentru sardine nu există acvacultură, este un pește sălbatic prin definiție și nici risc de contaminare cu mercur nu are. De ce conservă de sardine? Pentru că este fiartă bine și peștele se poate consuma cu tot cu oase, de unde aportul mare de calciu și fier. Iar varianta în sos tomat are calorii mai puține decât cea în ulei și o aciditate crescută, care potențează absorția fierului”, a completat medicul.

