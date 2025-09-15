Prima pagină » Diverse » (P) Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet

(P) Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet

15 sept. 2025, 14:25, Diverse
(P) Câștig senzațional la NetBet Casino: peste 2 milioane de lei la Jackpot Cards Amusnet

Pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșitul vacanței de vară nu este chiar cel mai frumos moment al anului. Însă, pentru un tânăr din Roman, finalul lunii august 2025 a fost unul de povestit nepoților.

Paul B. a încasat un premiu senzațional, de peste 2.000.000 RON la NetBet Casino (L1160651W000195 ONJN, 18+, Fii Responsabil), jucând la unul din cele mai noi sloturi din colecția Amusnet, 40 Bulky Fruits 6 Reels. Îl felicităm pe Paul pentru acest premiu incredibil!

Pentru tânărul în vârstă de 34 de ani, toamna a început cu o recoltă timpurie. Câștigul senzațional a fost încasat pe 28 august, la ora 18:26, venind în timp ce juca la 40 Bulky Fruits 6 Reels, unul dintre cele mai populare sloturi cu fructe din colecția Amusnet. Atât aceasta, cât și multe altele sunt disponibile în întregime la NetBet, primul cazino online licențiat ONJN în România.

După doar câteva rotiri jucate de Paul la 40 Bulky Fruits 6 Reels, ecranul slotului a început să tremure, semn că se activase runda bonus Jackpot Cards. În timpul acestei funcției speciale, Paul și-a ascultat atent intuiția, care l-a condus spre cel mai mare premiu posibil din cele 4 disponibile: cel de inimă neagră (pică). Astfel, în contul lui Paul a intrat rapid un premiu incredibil de 2.057.902 RON, unul dintre cele mai mari câștigate vreodată la Jackpot Cards.

Ce spune Paul despre experiența pe NetBet:

„Joc pe NetBet de mai bine de trei ani și ceea ce îmi place cel mai mult este faptul că site-ul funcționează impecabil, fără blocaje, iar echipa de asistență este mereu promptă și gata să ajute. De obicei joc la blackjack, dar încerc și titluri de la Amusnet sau alte jocuri interesante. Când am câștigat marele premiu de 400.000 de euro, la început nu am realizat ce sumă este – abia după ce am vorbit cu sora mea și am făcut calculele am înțeles bucuria uriașă a momentului. Cu acei bani mi-am cumpărat casa la care visam, am ajutat-o pe sora mea și plănuiesc să investesc într-o mică afacere. Sfatul meu pentru toți ceilalți jucători este să joace responsabil și să nu uite că norocul poate apărea oricând, chiar și cu mize mici.”

Cum se acordă premiile Jackpot Cards?

Toate sloturile Amusnet de la NetBet sunt conectate la Jackpot Cards, celebrul jackpot progresiv pe 4 niveluri. Premiile acestuia cresc în continuu, cu fiecare rotire efectuată de clienți la oricare dintre sloturile din colecție.

În ceea ce privește momentul în care funcția Jackpot Cards este declanșată, acesta este stabilit în mod aleatoriu. Partea cea mai frumoasă este că nici măcar nu există o miză minimă pe care trebuie să joci pentru a avea șanse să declanșezi acest jackpot, atât de popular în rândul celor pasionați de jocuri de casino.

Orice jucător care are norocul să declanșeze Jackpot Cards primește garantat unul din cele 4 premii disponibile. Acestea sunt acordate cu o frecvență invers proporțională cu valoarea lor, așa că majoritatea celor care au norocul să declanșeze Jackpot Cards primesc jackpotul de treflă sau cel de romb, în timp ce cei mai norocoși jucători încasează premiile senzaționale aferente jackpoturilor de inimă roșie și inimă neagră.

Șansele să declanșezi Jackpot Cards cresc în mod proporțional cu miza, însă, de-a lungul timpului, multe dintre cele mai mari premii jackpot au fost acordate pe mize destul de mici. Până la urmă, totul ține de norocul fiecăruia. Cel mai important lucru este să joci mereu responsabil, doar sumele pe care ți le permiți și să nu uiți niciodată scopul principal al jocurilor de cazino – distracția.

