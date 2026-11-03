(P) Cât pierde flota ta din cauza condusului agresiv? Noul modul Safe Drive AI de la SASFleet îți arată estimările în lei

Costurile unei flote auto nu se rezumă la combustibil, revizii și reparații. Frânările bruște și accelerațiile agresive generează cheltuieli suplimentare, care nu apar separat pe facturi. Pentru managerii de flote, provocarea este să identifice aceste pierderi și să înțeleagă impactul lor asupra bugetului. Cât costă stilul de condus al șoferilor și cum pot fi reduse cheltuielile?

De ce monitorizarea GPS este esențială pentru controlul costurilor unei flote

O soluție de monitorizare GPS oferă informații despre trasee, kilometri parcurși și utilizarea vehiculelor, facilitând optimizarea rutelor și gestionarea resurselor. Totuși, datele despre deplasări nu arată întotdeauna cât costă comportamentul șoferilor. Pentru un control eficient al bugetului, companiile trebuie să înțeleagă nu doar unde circulă vehiculele, ci și cum sunt conduse și ce cheltuieli suplimentare pot genera.

Monitorizare flotă auto: cum se transformă condusul agresiv în cheltuieli suplimentare

Prin modulul Safe Drive AI de monitorizare flotă auto, se pot identifica accelerațiile puternice și a frânările bruște. Aceste comportamente pot crește consumul de combustibil, accelera uzura anvelopelor și a sistemului de frânare și determina intervenții de întreținere mai dese.

Impactul financiar devine relevant în flotele mari. Testările realizate cu Safe Drive AI arată că pentru 700 de vehicule, pierderile lunare pot ajunge la 7.000 de euro, ceea ce înseamnă 84.000 de euro anual. Analiza costurilor condusului agresiv permite trecerea de la simpla raportare a evenimentelor la evaluarea impactului lor financiar asupra flotei.

Safe Drive AI de la SASFleet: costurile condusului agresiv, estimate în lei și lei/km

Safe Drive AI este noul modul SASFleet care utilizează inteligența artificială pentru a analiza comportamentul șoferilor și a estima costurile asociate condusului agresiv. Soluția completează monitorizarea GPS prin patru funcționalități: analizează datele flotei, cuantifică impactul financiar, identifică vehiculele cu valori neobișnuite și recomandă direcții de intervenție.

Costurile estimate sunt exprimate în lei și lei/km, facilitând comparațiile între vehicule cu rulaje diferite. Managerii pot urmări evoluția lunară și pot identifica pierderile recurente, care necesită atenție.

Un kilometraj neobișnuit de mic, asociat unui număr mare de evenimente, poate semnala o situație care merită verificată, fără a indica automat un șofer problematic.

Cum ajută Safe Drive AI managerii de flote să ia decizii mai eficiente

Prin Safe Drive AI pentru managementul flotelor auto, administratorii pot identifica vehiculele care necesită verificări și pot stabili priorități de intervenție. Analiza evoluției costurilor estimate ajută la diferențierea situațiilor izolate de comportamentele repetitive. Astfel, managerii pot decide unde sunt necesare verificări suplimentare, instruirea șoferilor sau ajustarea pragurilor de intervenție.

Rezultatul: mai puține date de interpretat manual și decizii operaționale fundamentate pe indicatori financiari.

De la monitorizarea vehiculelor la controlul costurilor

Condusul agresiv poate genera pierderi importante pentru o flotă. Safe Drive AI de la SASFleet transformă datele de monitorizare în estimări financiare utile pentru identificarea problemelor și optimizarea cheltuielilor. Descoperă acum Safe Drive AI și află cum poți gestiona mai eficient costurile flotei tale.