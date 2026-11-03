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Mirabela Grădinaru, la lansarea campaniei pentru prima clinică de diabet pediatric din România: „Nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”

Flavius NiculescuLuiza Dobrescu
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Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă marți, 3 noiembrie, la evenimentul de lansare a campaniei pentru construirea primei Clinici Universitare Integrate de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice pentru Copii din România. Printre invitați, se află și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Mirabela Grădinaru a vorbit despre importanța consilierii familiilor din care fac parte copii care se confruntă cu astfel de boli și a portetizat noua clinică drept un loc în care părinții vor găsi „expertiză, sprijin, răspunsuri și oameni care să le redea încrederea”.

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Proiectul aparține reprezentanților Organizației Salvați Copiii România, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF2 și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”. Evenimentul este organizat în amfiteatrul Spitalului Clinic CF2.

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„Ca mamă, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil suferă de o boală”

„Ca mamă, ca părinte, știu că nimic nu ne pregătește pentru momentul în care aflăm că propriul copil suferă de o boală. În acele momente, apar foarte multe întrebări și foarte multe temeri și nevoia de a găsi oameni care să te îndrume, oameni care să-ți redea încrederea că vei putea merge mai departe.

De aceea, cred că atunci când vorbim de diabet și boli metabolice, nu vorbim doar despre un diagnostic. Vorbim despre copii care își doresc să se joace, să învețe, să se bucure de copilărie. Vorbim despre familii care încearcă, zi de zi, să își găsească echilibrul. Pentru aceste familii, nu este suficient un tratament.

Au nevoie de sprijin, de îndrumare și de oameni în care să aibă încredere. Această clinică nu este doar un nou spațiu medical. Este o șansă pentru fiecare copil și familia lui să găsească, într-un singur loc, expertiză, sprijin și răspunsuri.

Cred că unul dintre mesajele cele mai importante pe care acest proiect îl poate da este că nicio familie nu ar trebui să treacă singură printr-o astfel de încercare”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Mirabela Grădinaru, alături de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la lansarea campaniei Salvații Copiii

La finalul declarațiilor, partenera lui Nicușor Dan s-a echipat pentru a vizita oficial șantierul de 1.000 de metri pătrați al primei clinici de diabet pediatric din România.

Mirabela Grădinaru s-a implicat activ într-o serie de evenimente axate pe siguranța online și sănătatea mintală a copiilor în mediul digital

Partenerea președintelui s-a implicat activ în 2026 într-o serie de conferințe și evenimente internaționale axate pe protecția, siguranța online și sănătatea mintală a copiilor în mediul digital.

Mirabela Grădinaru a atras atenția, în nenumărate rânduri, asupra riscurilor utilizării excesive a tehnologiei și a subliniat că protejarea minorilor în mediul virtual necesită un efort colectiv, nu doar responsabilitatea părinților.

În luna seprembrie, aceasta a participat, la Chișinău, la o conferință internațională, sub titlul „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării”, evenimentul a reunit lideri importanți, inclusiv pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

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