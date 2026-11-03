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Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime

Cine sunt cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida. Un antreprenor din domeniul tehnologiei și cei 2 copii ai săi, printre victime
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Nouă persoane au murit după ce un avion privat, de tip Learjet 60, s-a prăbușit și a explodat duminică, 1 noiembrie, în Florida. Aeronava zbura din Austin spre Bahamas și a picat aproape vertical pe o autostradă. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) investighează dacă gheața, turbulențele sau o eroare umană au contribuit la producerea accidentului. Printre victime se află un antreprenor din domeniul tehnologiei, precum și cei doi copii ai săi.

Gândul a publicat AICI imagini cu craterul provocat de impactul avionului privat în Florida.

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Cine erau cele 9 persoane care au murit în tragedia aviatică din Florida

Printre victime se numără antreprenorul texan Adam Robinson, soția sa, Helen, și cei doi copii ai lor, Emma, în vârstă de 4 ani, și Charlie, de 2 ani. Familia i-a descris drept părinți devotați și a transmis că cei mici erau centrul vieții lor. Potrivit profilului său de LinkedIn, Robinson era fondator și CEO al companiilor RB2B și Retention.com, precum și director general al Moltsets.

Sursă foto: Anthony Robinson / Facebook

Familia i-a descris drept „părinți devotați”, menționând că micuții lor erau „lumina vieții lor”.

„Helen și Adam au trăit o poveste de dragoste care va dăinui veșnic. Căldura și generozitatea lor, precum și harul de a-i face pe ceilalți să se simtă bineveniți, au atins atâtea vieți”, se arată în declarație.

În trecut, Adam Robinson a lucrat pentru Lehman Brothers și Barclays. BBC a solicitat un punct de vedere din partea celor două companii. Antreprenorul Jesse Ouellette a transmis că Robinson l-a sprijinit în dezvoltarea propriei afaceri și i-a devenit prieten. Acesta l-a descris drept o persoană cu viziuni puternice despre construirea companiilor de software.

Ultima postare a lui Robinson a fost publicată duminică și anunța o dezbatere programată pentru săptămâna următoare, alături de Jesse Ouellette. Soția sa, Helen Sharp, era artistă, potrivit presei. Tatăl acesteia, Dudley Sharp, a declarat că vestea morții fiicei, a ginerelui și a celor doi nepoți a fost o lovitură devastatoare.

Rachel Reed, Charmi Fehr și Anita Maria Cetina se aflau în avionul privat

Rachel Reed, Charmi Fehr și Anita Maria Cetina se află printre victimele tragediei aviatice. Reed și Fehr au fost descriși de familiile lor drept persoane pline de energie și cu spirit de aventură, care se dedicau total celor dragi. Nu este clar ce relație aveau cu Robinson și Sharp.

Rachel Reed, Charmi Fehr și Anita Maria Cetina

„Își iubeau oamenii cu o intensitate copleșitoare, deplin și fără nicio reținere. Din momentul în care s-au cunoscut, s-au dedicat total unul celuilalt și vieții pe care o construiau împreună”, se mai arată în declarație.

În aceeași declarație, Cetina a fost amintită pentru grija și devotamentul față de Emma și Charlie, fiind considerată un membru al familiei.

Copilotul avea doar 20 de ani

Copilotul aeronavei era Nathalia Filgueiras, în vârstă de 20 de ani, care obținuse licența de pilot la doar 17 ani. Mama tinerei a confirmat decesul acesteia în urma accidentului. Filgueiras povestise într-un interviu din 2023 că a devenit pilot încă din ultimul an de liceu. Spunea că îi plăcea să privească lumea de sus și să aibă o experiență diferită de cea a celor din jur.

Nathalia Filgueiras era copilot și avea 20 de ani / foto: Thread.

Pilotul aeronavei a fost identificat drept Jeff Gregory, în vârstă de 55 de ani, care a lucrat anterior pentru compania de zboruri charter East Coast Jets. Reprezentanții firmei au confirmat decesul acestuia și au precizat că a fost angajat pentru o perioadă scurtă, în 2016 și 2017.

Sursă foto: Facebook, Thread, capturi video

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