Grecii de la PPC cumpără Flanco. După ce și-a vândut ultimele acțiuni la eMAG, Iulian Stanciu vinde și lanțul Flanco, cu 35 de milioane de euro. Ce se va întâmpla cu cele 150 de magazine

Grupul grec PPC, care a preluat în urmă cu trei ani operațiunile Enel din România, a anunțat marți semnarea unui acord pentru achiziția integrală a Flanco. Tranzacția, evaluată la 35 de milioane de euro, marchează intrarea gigantului energetic pe piața românească de retail electro-IT.

Achiziția va fi realizată prin intermediul companiei Kotsovolos, deținută integral de PPC Group, potrivit unui comunicat al grupului elen. Grupul grec va prelua 100% din acțiunile Flanco Retail S.A., deținute în prezent de omul de afaceri Iulian Stanciu, cu o participație de 98%, și de Dragoș Sîrbu, care controlează restul de 2%. Tranzacția urmează să fie finanțată integral din fondurile proprii ale cumpărătorului, fără contractarea unor credite.

Iulian Stanciu a anunţat, vara trecută, vânzarea participaţiei deţinute în cadrul grupului eMAG către Prosus.

Flanco are 150 de magazine și peste 1.200 de angajați

Prin această achiziție, PPC intră direct pe una dintre cele mai importante piețe de retail din România, estimată la aproximativ 3,6 miliarde de euro. Flanco este al doilea cel mai mare retailer de electronice și electrocasnice din țară, având o rețea de 150 de magazine fizice, distribuite în peste 100 de orașe.

Compania dispune de aproape 60.000 de metri pătrați de spații comerciale și de o platformă logistică de 37.500 de metri pătrați, operată de un furnizor extern. Rețeaua are peste 1.200 de angajați și înregistrează anual peste 14 milioane de vizite ale clienților.

PPC vrea să repete în România modelul de afaceri din Grecia

Achiziția face parte din planul strategic al grupului PPC pentru perioada 2026–2030. Prin intermediul Kotsovolos, compania elenă intenționează să dezvolte în România modelul de afaceri implementat deja pe piața grecească, unde comercializarea electronicelor și electrocasnicelor este combinată cu furnizarea de soluții energetice.

Directorul general al Kotsovolos, Christos Karagiannakis, a transmis că preluarea Flanco reprezintă un pas important în transformarea companiei într-un jucător regional în Europa de Sud-Est.

”Acordul pentru achiziția Flanco marchează o schimbare importantă pentru Kotsovolos: se consolidează ca un jucător regional puternic în Europa de Sud-Est, exportând un model de retail de succes către o piață cu perspective uriașe, capital uman excepțional și consumatori pasionați de tehnologie, cum este România.

Achiziția Flanco, ca parte a Planului Strategic al Grupului PPC pentru perioada 2026-2030, accelerează semnificativ implementarea planului nostru de afaceri, care urmărește să creeze un ecosistem integrat de tehnologie, servicii și soluții energetice ce îmbunătățesc viața de zi cu zi a clienților noștri din Europa de Sud-Est și susține activ tranziția energetică din regiune.

Flanco aduce Grupului o prezență de lungă durată pe piața românească, un brand recunoscut și, cel mai important, persoane cu expertiză și cunoștințe profunde ale pieței. În această moștenire investim și, împreună cu echipa și managementul companiei, vom modela viitorul”, a declarat CEO-ul Kotsovolos, Christos Karagiannakis.