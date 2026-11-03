Cum funcționează alegerile din America: ce votează americanii pe 3 noiembrie și de câte mandate au nevoie democrații pentru a prelua Congresul

Americanii votează marți, 3 noiembrie, pentru noua componență a Congresului, într-un scrutin care poate modifica raportul de forțe de la Washington. Democrații încearcă să preia controlul Camerei Reprezentanților și Senatului, pe fondul nemulțumirilor legate de costul vieții și războiul cu Iranul.

Statele Unite organizează marți, 3 noiembrie 2026, alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept midterms, în cadrul cărora americanii decid cine îi va reprezenta în Congres în următorii ani. Scrutinul are loc la aproape doi ani de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și poate schimba echilibrul politic dintre republicani și democrați.

În joc sunt toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri ale Senatului. Miza principală este controlul celor două camere ale Congresului, instituția responsabilă de adoptarea legislației federale, aprobarea bugetului și exercitarea controlului parlamentar asupra administrației prezidențiale.

Republicanii dețin în prezent majoritatea în ambele camere, însă democrații încearcă să obțină suficiente mandate pentru a influența agenda legislativă a Casei Albe în a doua jumătate a mandatului lui Donald Trump.

Alegerile se desfășoară într-un context economic și politic marcat de creșterea prețurilor la energie, nemulțumirile privind costul vieții și prelungirea conflictului militar dintre Statele Unite și Iran.

Ce spun sondajele cu o zi înainte de alegeri

Un sondaj Reuters/Ipsos, realizat între 29 octombrie și 2 noiembrie, arată că 46% dintre alegătorii înregistrați declară că preferă candidații democrați, în timp ce 38% îi susțin pe republicani. De asemenea, rata de aprobare a activității președintelui Donald Trump este de 32%, iar 78% dintre respondenți consideră creșterea costului vieții un criteriu foarte important sau cel mai important în stabilirea opțiunii de vot.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.765 de adulți, cu o marjă de eroare de aproximativ 2,4 puncte procentuale pentru întregul eșantion.

Președintele Donald Trump a insistat asupra importanței scrutinului și a lansat atacuri la adresa adversarilor politici.

„Sunt cele mai importante alegeri la jumătatea mandatului, cred eu, din viața noastră. Partidul Democrat a nominalizat cea mai extremistă și periculoasă listă de candidați din istoria Americii”, a declarat Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Cum funcționează alegerile din SUA și de câte mandate au nevoie democrații pentru a controla Congresul

Spre deosebire de alegerile prezidențiale, organizate o dată la patru ani, scrutinul pentru Camera Reprezentanților are loc la fiecare doi ani. Astfel, toți cei 435 de membri ai acestei camere trebuie să solicite un nou mandat din partea alegătorilor.

Fiecare reprezentant este ales într-o circumscripție electorală, iar distribuția mandatelor între state depinde de populația acestora. California, Texas, Florida și New York se numără printre statele cu cele mai numeroase delegații în Camera Reprezentanților.

Pentru a controla această cameră, un partid are nevoie, în condițiile în care toate mandatele sunt ocupate, de cel puțin 218 locuri.

Democrații urmăresc să recupereze mandatele necesare pentru a depăși acest prag și a pune capăt majorității republicane. Potrivit calculelor prezentate înaintea scrutinului, schimbarea controlului Camerei poate depinde de rezultatele dintr-un număr relativ redus de circumscripții competitive.

Situația este diferită în Senat, unde fiecare stat american este reprezentat de câte doi senatori, indiferent de populație. Mandatul unui senator durează șase ani, iar alegerile sunt organizate astfel încât aproximativ o treime dintre cele 100 de locuri să fie reînnoite la fiecare doi ani.

În prezent, republicanii dețin o majoritate de 53 de mandate, față de cele 47 ale democraților și independenților care votează alături de aceștia. Pentru a prelua controlul Senatului, democrații au nevoie de un câștig net de cel puțin patru mandate, presupunând că își păstrează toate locurile pe care le dețin în prezent.

Obținerea majorității într-una dintre camere ar permite democraților să blocheze anumite inițiative legislative ale administrației Trump și să exercite un control parlamentar mai extins asupra activității guvernului federal.

Astfel, dacă republicanii își păstrează controlul ambelor camere, președintele va continua să beneficieze de o majoritate parlamentară favorabilă promovării propriilor proiecte legislative, deși voturile individuale ale congresmenilor și senatorilor rămân importante.

De ce America are două partide dominante

Deși în Statele Unite funcționează numeroase formațiuni politice, competiția pentru Congres este dominată de Partidul Republican și Partidul Democrat.

Partidul Democrat, organizat în forma sa modernă în jurul anului 1828, este considerat cea mai veche formațiune politică americană încă activă. Partidul Republican a fost fondat în 1854, în contextul disputelor privind extinderea sclaviei în teritoriile americane.

Unul dintre principalele motive pentru care cele două partide domină sistemul electoral este modul de atribuire a mandatelor. În majoritatea circumscripțiilor, câștigă candidatul care obține cele mai multe voturi, chiar dacă nu depășește pragul de 50%. Spre deosebire de sistemele proporționale, voturile exprimate pentru candidații învinși nu se transformă în mandate pentru partidele acestora.

Există și diferențe între state. Unele folosesc sisteme de vot preferențial sau proceduri electorale care permit alegătorilor să ordoneze candidații în funcție de preferințe.

Un alt obstacol pentru partidele mici îl reprezintă accesul pe buletinele de vot.

Democrații și republicanii beneficiază, de regulă, de mecanisme de calificare bazate pe rezultatele electorale anterioare, în timp ce formațiunile mai mici și candidații independenți trebuie să îndeplinească cerințe suplimentare, inclusiv strângerea de semnături. Cum alte cuvinte, o parte importantă a competiției politice se desfășoară în interiorul celor două mari partide, prin alegerile primare în care sunt desemnați candidații pentru scrutinul general.

Statele și circumscripțiile care pot decide Camera Reprezentanților

Controlul Camerei Reprezentanților poate fi influențat de un număr redus de competiții electorale, în special în districtele în care diferențele dintre republicani și democrați au fost mici la alegerile anterioare. Potrivit unei analize Reuters, printre circumscripțiile urmărite se numără districte din Colorado, Florida, Iowa, Maine, Montana, Carolina de Nord, New York, Ohio, Texas și Washington.

În Colorado, districtul electoral 8 aduce față în față un republican aflat la primul mandat, Gabe Evans, și democratul Manny Rutinel, fost reprezentant în legislativul statal. Circumscripția are o populație hispanică de aproape 40%, iar Donald Trump a câștigat aici în 2024 cu un avans de numai 1,8 puncte procentuale. Campania a fost marcată de atacuri politice și investiții financiare importante. Grupurile apropiate democraților au cheltuit aproximativ 14 milioane de dolari, în timp ce organizațiile republicane au investit 13 milioane.

În Florida, redesenarea hărții electorale a modificat configurația mai multor districte, republicanii încercând să obțină mandate suplimentare. Printre competițiile urmărite se află cea dintre democratul Jared Moskowitz și republicanul Scott Singer, fost primar al orașului Boca Raton. Moskowitz a strâns cu aproximativ 2,5 milioane de dolari mai mult decât adversarul său, iar grupurile politice externe au cheltuit aproximativ 20 de milioane de dolari de fiecare parte.

În Iowa, districtul 1, republicana Mariannette Miller-Meeks încearcă să obțină un nou mandat în fața democratei Christina Bohannan, pe care a învins-o la alegerile din 2022 și 2024. Creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte reprezintă una dintre temele centrale ale campaniei, într-o circumscripție cu o populație rurală importantă. Potrivit datelor AAA citate în materialul Reuters, prețul mediu național al benzinei a ajuns la 4,23 dolari, iar cel al motorinei la 6,33 dolari. Democrații au investit aproximativ 11 milioane de dolari în această competiție, comparativ cu 7 milioane cheltuite de republicani.

În Maine, retragerea democratului Jared Golden a deschis competiția pentru districtul 2, într-o zonă în care Trump a câștigat cu nouă puncte procentuale în 2024. Republicanul Paul LePage, fost guvernator al statului, se confruntă cu democratul Matt Dunlap, auditor al statului Maine. Cei doi au abordat în campanie teme legate de costul vieții, reprezentarea alegătorilor și activitatea politică locală.

În Montana, districtul 1, republicanul Aaron Flint și democratul Sam Forstag concurează pentru un mandat într-o circumscripție câștigată de Trump în 2024 cu aproape 12 puncte procentuale. Flint a primit sprijinul președintelui american și al vicepreședintelui JD Vance, în timp ce Forstag a atras mai multe donații individuale.

În Carolina de Nord, democratul Don Davis încearcă să își păstreze mandatul într-un district redesenat de republicani, în care rezultatul electoral al lui Trump din 2024 ar fi fost considerabil mai favorabil decât pe vechea hartă. Adversara sa este republicana Laurie Buckhout, colonel în rezervă și fostă oficială a Pentagonului. Campania a inclus dispute privind costul vieții, accesul la servicii medicale în comunitățile rurale și o controversă legată de un pariu electoral făcut de Buckhout pe propria victorie, fapt pe care aceasta l-a recunoscut drept o greșeală.

În New York, republicanul Mike Lawler își apără mandatul în districtul 17, o circumscripție câștigată de democrata Kamala Harris la alegerile prezidențiale din 2024. Lawler se confruntă cu Cait Conley, veterană militară și specialistă în securitate națională. Republicanii au investit aproximativ 13 milioane de dolari pentru păstrarea mandatului, iar democrații au cheltuit 7 milioane.

În Ohio, districtul 7, republicanul Max Miller se confruntă cu democratul Brian Poindexter, muncitor în industria siderurgică și consilier municipal. Campania lui Miller a fost afectată de acuzații de violență domestică și abuz asupra copiilor formulate de fosta soție și de o fostă parteneră. Congresmenul a respins acuzațiile.

În Texas, redesenarea circumscripțiilor electorale a schimbat competiția pentru mai multe mandate din sudul statului. Democrații Vicente Gonzalez și Henry Cuellar încearcă să obțină realegerea în districte în care Trump a câștigat cu aproximativ zece puncte procentuale în 2024. O altă competiție urmărită este cea dintre republicana Monica De La Cruz și democratul Bobby Pulido, cunoscut interpret de muzică tejano. Campania a atras investiții de peste 20 de milioane de dolari din partea grupurilor politice externe, iar un sondaj din octombrie îl indica pe Pulido cu un avans de șapte puncte.

În Washington, democrata Marie Gluesenkamp Perez încearcă să își păstreze mandatul în districtul 3, în fața republicanului John Braun. Perez a adoptat în Congres și poziții diferite de cele ale propriului partid, inclusiv în anumite voturi procedurale, în timp ce Braun a criticat rezultatele activității sale parlamentare. Grupurile republicane au investit 14 milioane de dolari în această competiție, comparativ cu 8 milioane cheltuite de democrați.

Bătălia pentru Senat. Alaska, Texas, Ohio și Carolina de Nord, printre statele urmărite

În Senat, competiția are o miză diferită, deoarece republicanii pornesc de la o majoritate de 53 de mandate, iar democrații trebuie să obțină un câștig net de patru locuri pentru a ajunge la controlul camerei. Potrivit Reuters, războiul cu Iranul, nemulțumirile privind prețurile și nivelul de aprobare al președintelui Trump au modificat contextul electoral inclusiv în state considerate anterior favorabile republicanilor.

În Alaska, senatorul republican Dan Sullivan încearcă să obțină un nou mandat în fața democratei Mary Peltola, fostă membră a Camerei Reprezentanților. Campania a fost marcată de o controversă privind apariția pe buletinul de vot a unui candidat independent care poartă același nume ca senatorul republican.

The New York Times a relatat că persoane asociate campaniei democrate ar fi participat la recrutarea unor candidați cu scopul de a afecta șansele adversarilor. Donald Trump a calificat situația drept o posibilă fraudă electorală, iar guvernatorul republican Mike Dunleavy a cerut verificarea eventualelor încălcări ale legislației. Un judecător federal a respins o solicitare a Departamentului de Justiție privind blocarea certificării rezultatelor în anumite condiții.

Alaska utilizează un sistem de vot preferențial, prin care alegătorii pot ordona candidații în funcție de opțiunile lor. Peltola a strâns aproximativ 37 de milioane de dolari pentru campanie, comparativ cu aproape 14 milioane obținute de Sullivan. Organizațiile politice externe au cheltuit împreună aproximativ 90 de milioane de dolari.

În Iowa, retragerea senatoarei republicane Joni Ernst a transformat alegerile într-o competiție pentru un mandat vacant. Republicana Ashley Hinson, membră a Camerei Reprezentanților, se confruntă cu democratul Josh Turek, parlamentar la nivel statal și dublu medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice. Campania a fost dominată de teme economice, inclusiv costul vieții și consecințele politicilor comerciale și militare ale administrației Trump. Turek a strâns 24 de milioane de dolari, față de 14 milioane obținute de Hinson. Grupurile democrate au investit aproximativ 96 de milioane de dolari, iar cele republicane 85 de milioane.

În Kansas, senatorul republican Roger Marshall candidează pentru un nou mandat în fața democratului Adam Hamilton, pastor și fondator al unei mari comunități metodiste. Kansas nu a mai ales un democrat în Senatul federal din 1932, însă campania din acest an a atras investiții importante din partea ambelor partide. Hamilton a strâns 19 milioane de dolari, comparativ cu 7,5 milioane obținute de Marshall. Organizațiile democrate au cheltuit 51 de milioane de dolari, iar cele republicane 29 de milioane.

În Maine, senatoarea republicană Susan Collins încearcă să își păstreze mandatul în fața democratului Troy Jackson, fost președinte al Senatului statal și lucrător în industria forestieră. Jackson a devenit candidatul democraților după retragerea lui Graham Platner, care a negat acuzațiile de agresiune sexuală formulate împotriva sa. Campania a inclus schimburi dure de replici între Collins și Jackson, pe teme economice și personale. Grupurile republicane au investit aproximativ 82 de milioane de dolari, comparativ cu 49 de milioane cheltuite de democrați.

În Carolina de Nord, retragerea senatorului republican Thom Tillis a deschis competiția dintre fostul guvernator democrat Roy Cooper și republicanul Michael Whatley, fost președinte al Comitetului Național Republican. Donald Trump l-a susținut pe Whatley, însă Cooper a atras donații considerabil mai mari, de aproximativ 50 de milioane de dolari, față de 14 milioane pentru candidatul republican. Sondajele prezentate în materialul Reuters îl indicau pe Cooper cu un avans cuprins între 9 și 14 puncte procentuale.

În Ohio, democratul Sherrod Brown încearcă să revină în Senat după pierderea mandatului la alegerile din 2024. Adversarul său este republicanul Jon Husted, numit senator după ce JD Vance a devenit vicepreședintele Statelor Unite. Câștigătorul alegerilor speciale va trebui să candideze din nou în 2028 pentru un mandat complet de șase ani.

Competiția din Ohio se numără printre cele mai costisitoare alegeri senatoriale, cu investiții externe apropiate de 400 de milioane de dolari. Republicanii au cheltuit aproximativ 237 de milioane de dolari, iar democrații 150 de milioane. Brown a strâns 68 de milioane de dolari, față de 20 de milioane pentru Husted, iar sondajele indicau fie un avans redus al democratului, fie o competiție foarte strânsă.

În Carolina de Sud, moartea senatorului republican Lindsey Graham a determinat organizarea unei competiții pentru ocuparea mandatului. Donald Trump a susținut-o pe Darline Graham, sora fostului senator, care a obținut nominalizarea republicană. Adversara sa este democrata Annie Andrews, medic pediatru, care a strâns cu aproximativ 22 de milioane de dolari mai mult decât candidata republicană. Campania a fost marcată de schimburi de acuzații privind pregătirea candidaților și capacitatea acestora de a reprezenta statul la Washington.

În Texas, republicanul Ken Paxton, procuror general al statului, încearcă să câștige un mandat în Senat după ce l-a învins în alegerile primare pe senatorul John Cornyn. Paxton beneficiază de sprijinul lui Donald Trump și se confruntă cu democratul James Talarico.

Campania din Texas a atras cheltuieli de sute de milioane de dolari, republicanii investind aproximativ 300 de milioane pentru păstrarea mandatului. Talarico a strâns cu 124 de milioane de dolari mai mult decât adversarul său, iar sondajele din perioada premergătoare scrutinului îl indicau cu un avans cuprins între două și opt puncte procentuale. Texas nu a mai ales un democrat într-o funcție la nivel statal din 1994.

Republicanii încearcă să câștige mandate deținute de democrați

În paralel cu apărarea propriilor locuri, republicanii urmăresc să obțină mandate în state în care democrații dețin în prezent reprezentarea în Senat.

Georgia este unul dintre aceste state. Senatorul democrat Jon Ossoff candidează pentru realegere împotriva republicanului Mike Collins, membru al Camerei Reprezentanților. Ossoff a atras cu aproximativ 126 de milioane de dolari mai multe donații decât Collins și a beneficiat de sprijinul fostului președinte Barack Obama, care a participat la un miting electoral în Atlanta.

În Michigan, competiția pentru un mandat vacant îi aduce față în față pe democratul Abdul El-Sayed și republicanul Mike Rogers, fost membru al Congresului. Campania a fost influențată de disputele din interiorul Partidului Democrat privind politica americană în Orientul Mijlociu.

Haley Stevens, învinsă de El-Sayed în alegerile primare democrate, a anunțat că îl susține pe republicanul Mike Rogers. El-Sayed a strâns aproximativ 54 de milioane de dolari, comparativ cu 23 de milioane obținute de Rogers. Organizațiile republicane au investit însă 157 de milioane de dolari, față de 89 de milioane cheltuite de democrați.

În Minnesota, democrata Peggy Flanagan, viceguvernatoare a statului, se confruntă cu republicana Michele Tafoya, fostă jurnalistă sportivă. Campania s-a concentrat asupra costului vieții, asigurărilor medicale și controverselor politice din administrația statală. Flanagan a strâns 11,6 milioane de dolari, iar Tafoya 12,5 milioane. Cele două partide au cheltuit aproximativ 1,8 milioane de dolari fiecare prin organizațiile externe. Mandatul a devenit vacant după retragerea senatoarei democrate Tina Smith.

În New Hampshire, democratul Chris Pappas, membru al Camerei Reprezentanților, candidează împotriva republicanului John Sununu, fost senator federal. Sununu provine dintr-o familie cu o lungă activitate politică. Fratele său, Chris Sununu, a fost guvernator al statului, iar tatăl său, John H. Sununu, a ocupat funcția de guvernator și pe cea de șef de cabinet la Casa Albă în administrația George H. W. Bush. Pappas a strâns aproximativ 24 de milioane de dolari, față de 6 milioane obținute de Sununu.

Organizațiile republicane au investit 37 de milioane de dolari în campanie, comparativ cu 24 de milioane cheltuite de democrați. Sondajele din perioada premergătoare scrutinului îl indicau pe Pappas cu un avans de cinci până la șapte puncte procentuale.