Guvernul schimbă regulile pentru garanția de 50 de bani la PET-uri și sticle. Ce se întâmplă cu banii nerecuperați de români

Milioane de ambalaje pentru care românii au plătit garanția de 50 de bani nu mai ajung niciodată la automatele de reciclare. Dar ce se întâmplă cu banii pe care consumatorii nu îi mai recuperează?

Guvernul a adoptat noi reguli privind garanțiile nerevendicate din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), inclusiv pentru voucherele emise de aparatele de colectare și lăsate să expire. Sumele rămân în sistem și sunt folosite pentru funcționarea acestuia.

Noile prevederi au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 951 din 30 octombrie 2026, publicată în Monitorul Oficial pe 2 noiembrie. Actul normativ completează HG nr. 1.074/2021, care reglementează funcționarea Sistemului de Garanție-Returnare. Modificările stabilesc modul în care administratorul SGR, compania RetuRO, va calcula anual sumele plătite de consumatori, dar nerevendicate. Garanția rămâne de 50 de bani pentru fiecare ambalaj eligibil, iar noile reguli nu introduc taxe suplimentare pentru populație.

Unde ajung banii pentru PET-urile și sticlele nereturnate

De fiecare dată când cumpără o băutură ambalată într-un recipient inclus în SGR, consumatorii plătesc o garanție de 50 de bani, separat de prețul produsului. Suma poate fi recuperată prin returnarea ambalajului la un punct de colectare. Dacă sticla, PET-ul sau doza de aluminiu ajunge la gunoi ori nu mai este returnată, garanția rămâne în sistem.

Până acum, o problemă importantă era stabilirea exactă a sumelor care pot fi considerate definitiv nerevendicate. Noua hotărâre obligă RetuRO să facă anual acest calcul, luând în considerare atât banii încasați și restituiți, cât și garanțiile care ar putea fi solicitate ulterior.

O prevedere importantă îi vizează pe românii care returnează ambalaje la automate și primesc vouchere valorice. Acestea pot fi utilizate pentru cumpărături la comerciantul respectiv sau pot fi preschimbate în numerar. Potrivit legislației SGR, termenul de utilizare sau preschimbare a unui voucher este de maximum 12 luni de la emitere. Dacă termenul expiră, iar voucherul nu a fost folosit, valoarea lui va fi inclusă în calculul garanțiilor nerevendicate. Guvernul nu a introdus un nou termen de expirare a voucherelor. Modificarea privește modul în care sunt evidențiate sumele aferente documentelor valorice neutilizate.

Cine beneficiază de garanțiile nerevendicate

Banii care rămân nerevendicați nu sunt distribuiți liber acționarilor companiei care administrează SGR. Conform legislației, veniturile administratorului, inclusiv garanțiile nerevendicate, trebuie utilizate pentru susținerea funcționării și creșterea eficienței sistemului. Aceste fonduri pot contribui la acoperirea cheltuielilor necesare colectării, transportului, sortării și administrării ambalajelor, în limitele prevăzute de lege.