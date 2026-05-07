(P) Câți pași ar trebui să faci zilnic pentru sănătate – între mit și realitate

În ultimii ani, ideea că trebuie să faci 10.000 de pași zilnic pentru a fi sănătos a devenit aproape o regulă universală. Dar cât adevăr există în acest prag aparent magic? Este un standard medical validat științific sau doar un mit promovat? Răspunsul, susținut de cercetări recente, este mai nuanțat decât ai putea crede.

Într-o eră în care tehnologia ne ajută să ne cuantificăm fiecare mișcare – de la numărul de calorii arse până la calitatea somnului -, dispozitivele portabile au devenit instrumente esențiale. Fie că vorbim despre un ceas inteligent sau despre un simplu pedometru, acestea oferă date în timp real despre activitatea fizică. Iar, pentru ca aceste dispozitive să funcționeze non-stop, accesorii precum un incarcator smartwatch devin parte din rutina zilnică.

De unde vine regula celor 10.000 de pași?

În mod surprinzător, originea acestui obiectiv nu este una medicală. Conceptul de 10.000 de pași efectuați zilnic a apărut în Japonia anilor 1960, ca parte a unei campanii de marketing pentru un pedometru lansat înainte de Jocurile Olimpice din 1964.

Numărul a fost ales mai degrabă pentru impactul vizual și ușurința de memorare decât pentru a promova un concept științific. În timp, însă, a fost adoptat la scară globală, mai ales odată cu popularizarea gadgeturilor de fitness și a aplicațiilor mobile.

Ce spun studiile recente?

Cercetările moderne pun sub semnul întrebării această țintă fixă. O analiză amplă publicată în The Lancet Public Health, care a inclus peste 160.000 de participanți, arată că beneficiile majore pentru sănătate apar în jurul valorii de 7.000 de pași pe zi. Mai exact:

  • riscul de mortalitate scade semnificativ la acest nivel
  • se reduce incidența bolilor cardiovasculare
  • apar beneficii pentru funcțiile cognitive și prevenirea unor afecțiuni precum demența

Alte studii merg chiar mai departe. Unele cercetări sugerează că și aproximativ 4.000 de pași zilnic pot reduce riscul de deces prematur, în special la persoanele sedentare. Cu alte cuvinte, nu există o cifră universală „magică”. Beneficiile cresc progresiv pe măsură ce te miști mai mult.

Rolul tehnologiei: cât de utile sunt smartwatch-urile?

Dispozitivele wearable au schimbat complet modul în care ne raportăm la mișcare. Un smartwatch care monitorizeaza pasii poate:

  • analiza ritmul mersului
  • estima caloriile arse
  • trimite notificări când ești sedentar
  • integra date despre somn și puls

Aceste informații pot transforma un obiectiv vag („vreau să fiu mai activ”) într-un plan concret și măsurabil. Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste dispozitive trebuie privite ca instrumente orientative, nu ca autoritate absolută. Ele pot avea mici erori, iar interpretarea datelor trebuie făcută în context.

Contează mai mult ritmul decât numărul?

Un aspect important scos în evidență de cercetători este intensitatea mișcării. Nu doar numărul de pași contează, ci și modul în care îi faci. Persoanele care merg într-un ritm alert au rezultate mai bune în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară și speranța de viață.

Astfel, 6.000-7.000 de pași făcuți într-un ritm susținut pot fi mai eficienți decât 10.000 de pași realizați lent, pe parcursul întregii zile.

Cât de realist este obiectivul?

În medie, un adult face între 4.000 și 5.000 de pași zilnic, ceea ce înseamnă că pragul de 10.000 este adesea dificil de atins fără efort conștient. Pentru unele categorii, precum persoanele în vârstă, chiar și 5.500-8.000 de pași pot aduce beneficii semnificative. Această variabilitate arată clar că obiectivul trebuie adaptat stilului de viață, vârstei și stării de sănătate.

De ce totuși obiectivul de 10.000 de pași rămâne popular?

Chiar dacă nu are la bază o regulă științifică strictă, pragul de 10.000 de pași are câteva avantaje:

  • este ușor de înțeles și de urmărit
  • oferă un obiectiv ambițios, dar realizabil
  • încurajează un stil de viață activ

În plus, majoritatea dispozitivelor moderne vin setate implicit cu acest target, ceea ce îl face și mai prezent în viața de zi cu zi.

Mit sau realitate?

Răspunsul corect este undeva la mijloc.

  • Mit, pentru că cifra de 10.000 de pași nu are o bază științifică solidă și provine din marketing.
  • Realitate, pentru că mersul pe jos – indiferent de numărul exact de pași – are beneficii clare pentru sănătate.

Ceea ce contează cu adevărat este progresul și consecvența. Dacă treci de la 2.000 la 6.000 de pași pe zi, impactul asupra sănătății este semnificativ, chiar dacă nu atingi 10.000.

Studiile recente schimbă perspectiva: nu trebuie să atingi un prag fix de pași efectuați zilnic pentru a fi sănătos. În schimb, este important să te miști zilnic, să crești treptat nivelul de activitate fizică și să menții un ritm alert atunci când este posibil. Tehnologia, prin smartwatch-uri și aplicații dedicate, rămâne un aliat important în acest proces. Dar obiectivul nu ar trebui să fie bifarea unui număr, ci construirea unui stil de viață activ și sustenabil.

Așadar, 10.000 de pași nu sunt o regulă universală, ci mai degrabă un punct de referință. Dacă îi atingi, este excelent. Dacă nu, vestea bună este că sănătatea ta nu depinde de o cifră exactă, ci de fiecare pas în plus pe care alegi să-l faci zilnic.

