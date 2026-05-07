AUR solicită lui Nicușor Dan desemnarea de urgență a unui prim-ministru şi îl consideră principalul vinovat pentru criza politică.

Aceştia îi mai transmit că „România nu poate trăi pe termen nedeterminat sub zodia interimatului și a crizei politice”.

„Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția, fără alte invenții de tip „consultări informale”. În Constituție nu există acest termen. Articolul 103, alineatul 1 din Constituția României prevede foarte clar că, pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, președintele consultă partidul care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, partidele REPREZENTATE în Parlament. Dacă întâlnirile convocate de președinte în săptămânile trecute nu vizau desemnarea unui prim-ministru, de data aceasta nu mai vorbim despre așa ceva”, mai transmit cei de la AUR, joi.

AUR consideră că preşedintele „apelează la acest tertip neconstituțional pentru a exclude de la discuții partidele care nu îi sunt convenabile”.

„Ieri, președintele României s-a întâlnit cu Dominic Fritz și Sorin Grindeanu, iar astăzi urmează să se întâlnească cu Kelemen Hunor. Pe surse este vehiculată ideea periculoasă că va avea discuții nu doar cu președinții de partide, ci și cu unii lideri din anumite partide, ceea ce reprezintă un alt derapaj grav de la atribuțiile constituționale. AUR îl consideră pe Nicușor Dan principalul vinovat pentru criza politică și îl somează să revină la cadrul democratic, renunțând la jocurile politicianiste care au creat doar instabilitate și în care și-a dovedit nepriceperea”, a declarat George Simion, președintele AUR.

