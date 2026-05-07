Psihologii spun că uitarea numelui cuiva la scurt timp după întâlnirea cu acesta este caracteristică acestui tip de persoană

Empatia și inteligența emoțională ridicate sunt câteva dintre cauzele acestei uitări, scrie El Economista.

Când suntem prezentați cuiva, probabil că cu toții am experimentat uitarea numelui acestuia în câteva secunde, mai ales dacă sunt mai multe persoane acolo, simultan. Acest lucru ar putea fi pur și simplu un semn al unei memorie proaste; cu toate acestea, psihologii sugerează că este un fenomen asociat cu persoanele care au o serie de caracteristici comune.

Unul dintre principalele motive pentru aceasta este că ai tendința să te concentrezi mai mult pe conversație sau pe prezența celeilalte persoane decât pe numele ei în sine. Deși acest lucru poate fi un dezavantaj în unele situații, este de fapt un semn că ești un bun interlocutor.

Persoanele care au dificultăți în a-și aminti numele sunt adesea foarte bune la a-și aminti fețele. Acesta ar putea fi un semn al moștenirii evolutive, deoarece amintirea unei fețe era mai importantă decât amintirea numelui cuiva pentru supraviețuire.

În unele cazuri, acest lucru ar putea sugera o lipsă de interes, dar adesea contrariul este adevărat. În general, acordarea atenției altor detalii, cum ar fi istoricul personal sau faptul că persoana respectivă se simte confortabil, face ca ceva atât de elementar precum numele său să treacă neobservat. Acest lucru demonstrează un nivel ridicat de empatie și inteligență emoțională.

Persoanele care nu respectă normele sau așteptările sociale tind, de asemenea, să uite numele cu ușurință. Dacă acest lucru nu te deranjează prea mult, probabil că apreciezi mai mult alte lucruri atunci când ajungi să cunoști pe cineva.

Psihologii sugerează că acest lucru se poate datora faptului că acorzi o atenție mai mare indiciilor nonverbale sau energiei pe care o emană cealaltă persoană. Acest lucru îți permite o capacitate mai mare de a „citi printre rânduri” și de a învăța dincolo de ceea ce este spus explicit.

