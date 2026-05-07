Prima pagină » Actualitate » Psihologii spun că uitarea numelui cuiva la scurt timp după întâlnirea cu acesta este caracteristică acestui tip de persoană

Psihologii spun că uitarea numelui cuiva la scurt timp după întâlnirea cu acesta este caracteristică acestui tip de persoană

Psihologii spun că uitarea numelui cuiva la scurt timp după întâlnirea cu acesta este caracteristică acestui tip de persoană
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Empatia și inteligența emoțională ridicate sunt câteva dintre cauzele acestei uitări, scrie El Economista.

Când suntem prezentați cuiva, probabil că cu toții am experimentat uitarea numelui acestuia în câteva secunde, mai ales dacă sunt mai multe persoane acolo, simultan. Acest lucru ar putea fi pur și simplu un semn al unei memorie proaste; cu toate acestea, psihologii sugerează că este un fenomen asociat cu persoanele care au o serie de caracteristici comune.

Unul dintre principalele motive pentru aceasta este că ai tendința să te concentrezi mai mult pe conversație sau pe prezența celeilalte persoane decât pe numele ei în sine. Deși acest lucru poate fi un dezavantaj în unele situații, este de fapt un semn că ești un bun interlocutor.

Persoanele care au dificultăți în a-și aminti numele sunt adesea foarte bune la a-și aminti fețele. Acesta ar putea fi un semn al moștenirii evolutive, deoarece amintirea unei fețe era mai importantă decât amintirea numelui cuiva pentru supraviețuire.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

În unele cazuri, acest lucru ar putea sugera o lipsă de interes, dar adesea contrariul este adevărat. În general, acordarea atenției altor detalii, cum ar fi istoricul personal sau faptul că persoana respectivă se simte confortabil, face ca ceva atât de elementar precum numele său să treacă neobservat. Acest lucru demonstrează un nivel ridicat de empatie și inteligență emoțională.

Persoanele care nu respectă normele sau așteptările sociale tind, de asemenea, să uite numele cu ușurință. Dacă acest lucru nu te deranjează prea mult, probabil că apreciezi mai mult alte lucruri atunci când ajungi să cunoști pe cineva.

Psihologii sugerează că acest lucru se poate datora faptului că acorzi o atenție mai mare indiciilor nonverbale sau energiei pe care o emană cealaltă persoană. Acest lucru îți permite o capacitate mai mare de a „citi printre rânduri” și de a învăța dincolo de ceea ce este spus explicit.

Autorul recomandă:

Psihologii sunt de acord: Persoanele care își țin telefonul pe silențios au o trăsătură de personalitate comună

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Cele mai noi

Trimite acest link pe