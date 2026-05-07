Argentina caută sursa focarului de hantavirus după multiple decese de pe nava de croazieră MV Hondius

Autoritățile argentiniene încearcă să afle unde au fost infectați pasagerii de pe MV Hondius, după ce virusul hantavirus a provocat deja trei decese și a stârnit temeri privind răspândirea bolii la nivel internațional.

Argentina caută sursa focarului de hantavirus

Argentina și exeprții internaționali în sănătate publică încearcă să determine originea focarului de hentavirus care a izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius, care a plecat spre Antarctica din Ushuaia. Situația a devenit și mai tensionată după ce mai mulți pasageri s-au întors deja în țările lor de origine, inclusiv în Statele Unite.

Argentina are cea mai mare incidență a hantavirusului din America latină, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, iar autoritățile locale încearcă acum să afle dacă infecțiile au avut loc înainte de îmbarcare, în timpul escalei sau chiar la bordul navei.

Trei morți, iar alți pasageri în stare gravă

Până în prezent, tei persoane au murit din cauza infecției cu virusul Anzilor, o tulpină de hantavirus găsită în America de Sud și asociată cu sindromul pulmonar hantavirus, o boală severă cu o rată ridicată a mortalității.

Un alt pasager se află la terapie intensivă într-un spital din Africa de Sud, iar alți trei au fost evacuați de pe navă miercuri. Printre aceștia se numără Martin Anstee, un britanic în vârstă de 56 de ani, care era ghid de expediție pe navă.

Primul deces confirmat a fost al unui turist olandez în vârstă de 70 de ani, care a murit pe 11 aprilie. Trupul său a fost debarcat aproape două săptămâni mai târziu, pe insula Sfânta Elena.

Soția sa, în vârstă de 69 de ani, a ajuns ulterior în Africa de Sud, unde s-a prăbușit pe aeroportul din Johannesburg și a murit în spital pe 26 aprilie. Cuplul călătorise prin Argentina, Uruguay și Chile înainte de croazieră.

A treia victimă a fost un pasager german care a murit pe 2 mai.

Îngrijorarea autorităților: pasagerii care se întorc în SUA și Europa

Îngrijorarea autorităților a crescut după ce presa spaniolă a relatat că 23 de pasageri au debarcat pe insula Sfânta Elena pe 23 aprilie și apoi au plecat spre diverse țări.

Potrivit New York Times, pasagerii americani sunt monitorizați în state precum Georgia, California și Arizona, iar până în prezent niciunul dintre ei nu prezintă simptome.

Un alt bărbat care părăsise anterior nava a fost găsit pozitiv în Elveția. OMS a declarat că monitorizarea și urmărirea contractelor au început deja, în colaborare cu autoritățile sanitare și operatorii navei.

„În această etapă, riscul general pentru sănătatea publică rămâne scăzut”, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Argentina trimite kituri și probe genetice în mai multe țări

Guvernul argentinian a anunțat că trimite probe genetice ale virusului Andes și echipamente de testare în Spania, Senegal, Africa de Sud, Olanda și Regatul Unit pentru a accelera detectarea cazurilor.

Ancheta încearcă acum să-i urmărească pe pasagerii infectați înainte de îmbarcare în Ushuaia, orașul portuar din sudul Argentinei, cunoscut sub numele de „sfârșitul lumii”.

Problema majoră este perioada lungă de incubație a virusului, care poate varia de la una la opt săptămâni. Acest lucru face foarte dificilă identificarea exactă a locului în care a avut loc infecția.

Cum se transmite hantavirusul?

Hantavirusul se transmite de obicei prin contactul cu rozătoarele infectate sau cu urina, saliva și fecalele acestora.

Transmiterea de la om la om este considerată rară, dar tulpina Andes a fost asociată cu focare limitate în rândul persoanelor care au intrat în contact apropiat în trecut.

Ministerul Sănătății din Argentina a raportat marți 101 cazuri de hantavirus din iunie 2025, aproape dublu față de numărul din anul precedent. Aproape o treime din cazurile confirmate au fost fatale.

Schimbările climatice favorizează răspândirea virusului

Specialiștii argentinieni în sănătate publică avertizează că schimbările climatice creează condiții din ce în ce mai favorabile pentru răspândirea virusului.

Temperaturile mai ridicate și schimbările ecosistemelor permit rozătoarelor care purtă hantavirus să se răspândească în noi zone.

„Argentina a devenit mai tropicală din cauza schimbărilor climatice, iar acest lucru a adus perturbări precum dengue și febra galbenă, dar și condiții pentru proliferarea șoarecilor.Nu există nicio îndoială că hantavirusul se răspândește din ce în ce mai mult”, a declarat Hugo Pizzi.

