Florin Barbu: Toate produsele care vin din zona Mercosur trebuie testate!

Florin Barbu, fostul ministru al Agriculturii, deputat PSD Olt, trage un semnal de alarmă în legătură cu produsele care vin din zona Mercosur. Fostul ministru susține că aceste produse trebuie să fie testate, iar reacția vine după ce s-a descoperit că 80% din primul lot de puiul importat din Brazilia în Grecia este contaminat cu Salmonella.

Puțin înainte de prânz, Gândul.ro scria despre alerta sanitară din UE, în urma acordului Mercosur. S-a descoperit că 80% din primul lot de puiul importat din Brazilia în Grecia este contaminat cu Salmonella. Au fost dispuse controale veterinare, iar cele 3 tone de carne contaminată au fost returnate, așa cum relatează presa din Grecia. Detaliile sunt disponibile AICI. Acum, Florin Barbu, fostul ministru al Agriculturii, a tras un semnal de alarmă în acest sens.

„Nu avem suficiente garanții că piața nu va fi inundată de produse neconforme”

Fostul ministru al Agriculturii a atras atenția asupra produselor provenite din zona Mercosur, menționând că acestea trebuie să fie testate. Produsele trebuie să respecte standardele de calitate și de securitate sanitar-veterinară din UE. El a menționat și motivul pentru care s-a opus Acordului Mercosur.

„Toate produsele care vin din zona Mercosur trebuie testate!

Am spus-o și o repet: este obligatoriu să ne asigurăm că produsele care vin din zona Mercosur respectă standardele de calitate și de securitate sanitar-veterinară din Uniunea Europeană.

Am solicitat și Comisiei Europene și Guvernului României fonduri pentru a dota laboratoarele ANSVSA cu kituri și markeri care să depisteze dacă produsele sunt sigure pentru consumatori, atât din punct de vedere al nivelului de pesticide și hormoni, cât și din punct de vedere bacteriologic.

Acesta este motivul pentru care m-am opus Acordului Mercosur: nu avem suficiente garanții că piața nu va fi inundată de produse neconforme”, a notat Florin Barbu pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto; Facebook