Prima pagină » Actualitate » Diana Şoşoacă vrea desecretizarea documentelor semnate de Oana Ţoiu la MAE: „Dacă nimeni nu le face plângere penală, le vom face noi”

Diana Şoşoacă vrea desecretizarea documentelor semnate de Oana Ţoiu la MAE: „Dacă nimeni nu le face plângere penală, le vom face noi”

Luiza Dobrescu
Diana Şoşoacă vrea desecretizarea documentelor semnate de Oana Ţoiu la MAE:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Europarlamentarul  Diana Iovanovici-Șoșoacă atrage atenția, printr-un comunicat transmis joi, că românii au dreptul să știe ce s-a semnat în numele lor, ce angajamente au fost asumate în numele statului român și cine a decis, în spatele ușilor închise.

Președintele S.O.S. consideră că aspectele menţionate mai sus „au împins România într-o criză economică tot mai profundă”.

„Vor fi desecretizate acte din Ministerul de Externe din perioada conducerii USR, pentru că există suspiciuni extrem de grave că acolo s-au produs fapte care pot reprezenta un act de înaltă trădare. Miniștrii USR trebuie să răspundă în fața legii pentru tot ceea ce au semnat, pentru toate deciziile luate și pentru toate angajamentele care au afectat România”.

Şoşoacă mai spune că „Parchetul General are obligația constituțională și legală de a se autosesiza atunci când există indicii privind fapte care pot prejudicia securitatea economică, suveranitatea și interesele fundamentale ale statului român”.

„Dacă nimeni nu le face plângere penală, le vom face noi. Dacă Parchetul General nu învață să se autosesizeze, nicio problemă: îl sesizăm noi. România nu mai poate fi tratată ca o moșie politică, iar românii nu mai pot fi obligați să plătească nota de plată pentru deciziile iresponsabile ale unor miniștri care au îngenuncheat țara prin acte, împrumuturi și angajamente făcute fără transparență și fără respect față de interesul național”.

De asemenea, cei de S.O.S. susțin că „toate actele semnate în perioada guvernării USR, toate împrumuturile contractate, toate obligațiile asumate în numele României și toate documentele care au produs efecte asupra economiei naționale trebuie analizate urgent, transparent și fără protecție politică”.

În opinia S.O.S. România, criza economică actuală nu este un accident, ci ar fi rezultatul unor decizii politice succesive, luate împotriva interesului cetățenilor români.

Printre acestea s-ar încadra împrumuturile masive, lipsa de transparență, obediența față de interese externe și disprețul față de suveranitatea economică au împins România într-o situație critică, în care populația este obligată să suporte scumpiri, taxe, austeritate și umilință.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

În urma articolului Gândul, Oana Ţoiu verifică după un an dacă o decizie de-ale ei ca ministru MAE, încă, a fost luată în serios

Apelul disperat al comunității românești din Odesa (Ucraina). Ce îi reproșează ministrei Oana Țoiu

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
FLASH NEWS Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
15:34
Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii
FLASH NEWS Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
15:32
Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului
EXCLUSIV Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
15:13
Ce se va întâmpla cu ordonanța adoptată ilegal de Bolojan, odată cu instalarea noului Executiv. Explicațiile lui Tudorel Toader, fost judecător CCR și ex-ministru al Justiției
ULTIMA ORĂ A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
15:12
A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Un bărbat cu o macetă înfiptă în cap a mers singur la spital. A așteptat pe hol și s-a jucat la telefon
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
Criminalul lui Alice și-a recunoscut fapta! Declarațiile HALUCINANTE făcute de bărbatul de 39 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Amintirile noastre s-ar putea să fie, de fapt, doar niște iluzii, indică noi studii
FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
EMISIUNI Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
16:20
Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate
SHOWBIZ Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
16:11
Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”
CONTROVERSĂ „Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar
16:11
„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Cele mai noi

Trimite acest link pe