Scenariu bombă dezvăluit de Turcescu: Bolojan pleacă din PNL și face Bolo 3.0

Destinul politic al lui Ilie Bolojan, proaspăt demis după moțiunea de cenzură din 5 mai, a fost comentat pe larg de jurnaliștii Robert Turcescu și Ionuț Cristache în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! În opinia lui Turcescu, foștii susținători ai președintelui s-au transferat în tabăra premierului, care pregătește un nou proiect politic. 

Fanii lui Nicușor au migrat la Bolojan

Robert Turcescu: Destinul politic al lui Bolojan, pot să-l rezum eu în 3 cuvinte? O să plece din PNL, cu o gașcă din PNL. O să facă un partid la care se va cățăra pentru viitoarea candidatură la președinție. În cadrul proiectului pe care ți l-am spus de luni de zile. Este un proiect scris deja, de când s-a dus la Palatul Victoriei Scris. Bolo 3.0. 

În cadrul acelui proiect toate lucrurile se întâmplă în momentul de față. Nu am luat-o razna, ai să vezi. Bolojan în momentul de față nu face altceva decât să-și construiască platforma după care va decola în fruntea unei noi formațiuni politice. Își spun eu că va decola pentru că s-a întâmplat un fenomen interesant. Ăsta este fenomenul și-l vedem sub ochii noștri zi de zi, minut de minut. Fanii lui Nicuşor Dan s-au transformat în fanii lui Ilie Bolojan.

Ce se întâmplă cu tabăra #rezist

Ionuț Cristache: Aș merge chiar mai departe. Nicuşoriștii au devenit bolojeniști. Pentru că totuși vorbim de o sectă, nu vorbim de fani pur și simplu.

Turcescu: Da, vorbim de o sectă. 

Cristache: Adică se manifestă ca atare, sunt agresivi, sunt obraznici, sunt uniți, sunt radicali.

Turcescu: Da, sunt pe modelul lui Cristian Tudor Popescu. Deci ăsta este, dacă vrei, efigia.

Cristache: Dacă vrei, CTP e un soi de apostol al nicuşorismului.

Turcescu: Cum sunt ăștia când joacă în tricouri, la Internazionale Milano. Au siglă, unul un cap de bour, altul un cap de maimuță, Ăștia au ca siglă pe tricouri capul lui CTP.

Cristache: Sprâncenele lui Bolojan.

Turcescu: Nu, capul lui CTP. Capul ăsta este sigla, înțelegi? Echipa se numește F.C. Bolojan. Înțelegi? Asta este ideea. Dar sigla pe tricouri este capului CTP. Ca să sperie adversarii. Toți rostesc în felul ăsta. Și aici sunt. Îi luăm ce? Caramitrii, mândruții, negruții, pândăruții, tot soiul de uți. Deci, proiectul ăsta este Bolo 3.0, Bolo 30. 

