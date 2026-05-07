Prima pagină » Știri politice » Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire

Sorin Grindeanu susține că piețele financiare au transmis un mesaj clar după demiterea lui Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru și spune că scenariile economice negative anunțate în ultimele zile nu s-au confirmat.

Într-o postare pe Facebook, liderul PSD atacă direct discursul susținătorilor premierului demis și afirmă că „în ciuda corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan, apocalipsa economică promisă nu a venit”. Mai mult, Grindeanu spune că „s-a produs chiar contrariul”.

„Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv”

Potrivit acestuia, reacția piețelor din ultimele zile arată o schimbare de atmosferă în economie. Liderul social-democrat enumeră mai multe evoluții pe care le consideră semnale pozitive: „Bursa de la București urcă a 4-a zi consecutiv”, „dobânzile la împrumuturile României pe 10 ani scad a 4-a zi la rând”, iar „cursul, după reacția inițială de creștere, a coborât astăzi”.

Grindeanu respinge ideea că investitorii ar fi fost alarmați de schimbarea politică și spune că reacția economică arată exact opusul. „Aceasta NU este reacția unei piețe speriate. Este reacția unei piețe care răsuflă ușurată că s-a pus capăt unei austerități care lovea în consum, în creștere și în încrederea investitorilor”, a transmis liderul PSD.

Președintele PSD afirmă că semnalele venite din zona financiară trebuie interpretate ca o susținere pentru investiții și pentru relansarea economiei. „Bursa nu votează la urne. Dar atunci când vorbește prin cifre, nu poate fi acuzată că face propagandă”, a mai spus acesta.

În mesajul său, Grindeanu cere reluarea rapidă a proiectelor publice și pune accent pe infrastructură și dezvoltare locală. El vorbește despre „redeschiderea șantierelor de școli, spitale, drumuri județene și alimentări cu apă și gaze”.

Euro a scăzut ușor în raport cu leul

Leul s-a apreciat ușor față de moneda europeană, joi, după șase zile consecutiv de creșteri.

Euro a scăzut joi în raportul cu leul, pentru prima scădere după trendul ascendent din 27 aprilie, și după seria de recorduri istorice înregistrate din 30 aprilie.

Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2661 lei/euro, cu 0,0027 lei sub cel mai recent record istoric, cel de miercuri. Atunci cursul a fost de 5,2688 lei/euro, cu 5,08 bani peste precedentul record, de 5,2180 lei/euro, stabilit marți, 5 mai.

Deprecierea vine după mai multe ședințe consecutive de presiune pe leu. Luni, 4 mai, euro fusese cotat la 5,1998 lei, iar pe 30 aprilie cursul ajunsese la 5,1417 lei/euro, nivel considerat atunci un record istoric.

Aceste evoluții au loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificat de incertitudinile politice interne. Marți, în ziua moțiunii de cenzură, când Cabinetul Bolojan a fost demis, euro trecuse pe piața interbancară de pragul de 5,23 lei, iar miercuri, înaintea publicării cursului oficial, cotațiile au urcat peste 5,27 lei/euro pe piața interbancară.

Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

