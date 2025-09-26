Prima pagină » Diverse » (P) Ce aduce nou Seria HUAWEI WATCH GT 6: inovații pentru pasionații de sport și o autonomie incredibilă de până la 21 de zile

26 sept. 2025, 12:59, Diverse
Când vrei să-ți testezi limitele fizice, sportul este cea mai bună metodă prin care poți face asta. Însă dacă sportul este susținut și de tehnologie, vei ajunge nu doar să-ți testezi limitele, ci și să le redefinești și să vrei să le depășești.

Cu o baterie extrem de rezistentă, ceasurile din noua serie HUAWEI WATCH GT 6 te provoacă să experimentezi mai mult și mai inteligent sportul în aer liber, având, în același timp, grijă de sănătatea ta. Orice smartwatch GT6 ai alege, el va deveni partenerul tău zilnic de mișcare, și nu numai. Întreaga serie este disponibilă acum pe HUAWEI Store.

O baterie care face față întregii tale vacanțe

Seria HUAWEI WATCH GT 6 include modelele GT 6 Pro (în varianta de 46 mm) și GT 6 (în variantele 46mm și 41mm). Unul dintre atuurile acestor ceasuri este autonomia remarcabilă a bateriei lor, performanță obținută cu ajutorul unor tehnologii inovatoare de fabricație, precum și prin optimizarea inteligentă a consumului de energie.

Modelele GT 6 Pro și GT 6 de 46mm sunt echipate cu baterii de 867 mAh, care asigură o autonomie de până la 21 de zile în condiții de utilizare redusă, de 12 zile de utilizare normală sau 40 de ore în modurile pentru sporturi în aer liber.

Cu o baterie de 540 mAh, modelul GT 6 41mm îți oferă până la două săptămâni de autonomie în cazul utilizării mai puțin intense, 7 zile în condiții de folosire normală sau 25 de ore atunci când utilizezi modurile pentru sporturi outdoor.

Ce înseamnă asta? Practic, poți pleca până la trei săptămâni într-o călătorie fără să fie nevoie să-ți reîncarci ceasul sau te poți bucura de zile în care alergi, schiezi sau faci drumeții, știind că smartwatch-ul va ține pasul cu tine chiar dacă încărcătorul a rămas acasă.

Ai traseul în față, dar și la încheietura mâinii, fără grijă că te poți rătăci

Aceste ceasuri inteligente nu doar că țin pasul cu tine, dar sunt atente și la traseul pe care îl parcurgi. Asta datorită sistemului GPS de poziționare HUAWEI Sunflower îmbunătățit. Cu o sensibilitate a antenei cu 25% mai mare, sistemul captează cu precizie chiar și cele mai complexe rute, indiferent că te plimbi prin zone îndepărtate și greu accesibile sau prin oraș.
În plus, HUAWEI Sunflower urmărește ritmul cu care te deplasezi, distanța parcursă și diferența de altitudine de pe traseu. Astfel, ai siguranța că nu te rătăcești, dar vei primi date și despre eficiența mișcării. Totul, ca să te poți bucura din plin de funcțiile seriei HUAWEI WATCH GT 6 dedicate activităților sportive.

Inovație pentru pasionații de ciclism

Seria HUAWEI WATCH GT 6 aduce în premieră funcția „cycling virtual power”. Astfel, cicliștii pot afla puterea lor de pedalare direct de la dispozitivul pe care îl poartă la încheietura mâinii, fără să mai investească într-un senzor dedicat. Oferind o precizie comparabilă cu echipamentele profesionale funcția „cycling virtual power” îmbunătățește experiența cicliștilor pasionați, monitorizându-le performanțele la nivel de expert. Superioare versiunilor anterioare sunt și funcțiile de trail running, golf și schi integrate de ceasurile din seria HUAWEI WATCH GT 6. De asemenea, în aplicația HUAWEI Health găsești o gamă variată de antrenamente din care poți alege programul care ți se potrivește cel mai bine.

Noul sistem TruSense™, atent la ritmul inimii tale

Seria HUAWEI WATCH GT 6 vine și cu un nou sistem TruSense™, care asigură monitorizarea precisă a ritmului cardiac, urmărind și alți parametri de sănătate. Funcția Heart Rate Variability (HRV), supraveghează permanent activitatea inimii și îți oferă informații pe baza cărora îți poți ajusta programele de antrenament și obiceiurile zilnice. Sistemul TruSense™ îți pune la dispoziție și date amănunțite despre emoțiile tale, calitatea somnului sau nivelul oxigenului din sânge, având grijă de sănătatea ta la un nivel superior versiunilor precedente.
Ceasurile inteligente din seria GT 6 sunt prevăzute și cu o aplicație certificată CE de analiză a aritmiei prin unda pulsului. În plus, modelul HUAWEI WATCH GT 6 Pro are capacitatea de a face o analiză EKG completă, astfel încât poți avea oricând și oriunde o imagine clară asupra sănătății inimii tale.

Seria HUAWEI WATCH GT 6, ceasuri inteligente pentru orice context și moment al zilei

Smartwatch-urile GT 6 sunt potrivite nu doar pentru activitățile sportive și pentru monitorizarea stării fizice, ci și pentru a le integra în ținutele de zi cu zi, indiferent de context. Fiecare model este disponibil în mai multe versiuni de culoare. Dacă îți dorești un GT 6 Pro, ai opțiunile Silver, Brown și Black. Pentru GT 6 46mm, poți alege dintre variantele Gray, Green și Black, iar în cazul GT 6 41mm, ai la dispoziție nuanțele Black, White, Purple, Brown și Gold. Ceasurile sunt accesorizate cu modele diferite de curea – din titan, din țesătură din material compozit, din piele vegană compozită sau fluoroelastomer.
Seria este fabricată din materiale premium. În funcție de model, vei regăsi în construcția ceasurilor sticlă safir, aliaj de titan de calitate aeronautică pentru carcasă și ceramică nanocristalină pentru capacul posterior. Smartwatch-urile din seria HUAWEI GT 6 sunt compatibile cu sistemele de operare iOS și Android.

Află totul despre noua serie WATCH GT 6 din HUAWEI Store și alege-ți modelul preferat

În magazinul online HUAWEI Store poți explora întreaga Serie HUAWEI WATCH GT 6. Modelele GT 6 46mm și GT 6 41mm sunt disponibile de la prețul de 1249 lei, iar WATCH GT 6 Pro, de la 1799 lei. În perioada promoțională aflată în desfășurare între 19 septembrie și 31 octombrie, la achiziționarea oricărui model din seria WATCH GT 6, din magazinul online oficial, vei primi o curea cadou, un cupon de reducere în valoare de 200, care se aplică direct în prețul produsului, și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, dacă vei cumpăra un astfel de smartwatch până la finalul lunii octombrie și îl vei conecta la aplicația HUAWEI Health, poți obține o reducere de 50% timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP.

