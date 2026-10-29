(P) Ce presupune instalarea panourilor fotovoltaice pe casă și de ce durează mai mult decât montajul

Mulți dintre cei care vor panouri pe casă își imaginează că totul se rezolvă într-o zi: vine echipa, urcă pe acoperiș, pleacă, iar de luna viitoare factura scade. Montajul chiar poate dura atât. Doar că între prima discuție cu un instalator și momentul în care casa devine oficial prosumator trec, de obicei, câteva săptămâni, iar o bună parte din timpul ăsta se duce pe hârtii.

Procesul nu e greu de urmărit, dacă știi din start ce urmează.

Totul pornește de la facturi

Primul lucru pe care ți-l cere un instalator serios nu e o poză cu acoperișul, ci facturile de curent din ultimul an. Din ele se vede cât consumi și, la fel de important, când. O familie care stă mult acasă vara, cu aerul condiționat pornit, are alt profil decât una care încălzește casa iarna cu o pompă de căldură.

Discuția trebuie să meargă și puțin mai departe. Dacă te gândești să-ți iei o mașină electrică peste doi ani sau să schimbi centrala pe gaz, spune de la început. E mult mai simplu să lași loc pentru câteva panouri în plus acum decât să refaci o parte din instalație mai târziu.

Vizita la fața locului

Nicio ofertă corectă nu se face fără ca cineva să vadă casa. Tehnicianul se uită la orientarea acoperișului și la cât de înclinat e, la învelitoare (țiglă ceramică, țiglă metalică, tablă sau membrană), la starea căpriorilor și la ce aruncă umbră peste panouri pe parcursul zilei. Un coș de fum sau un nuc din curtea vecinului pot conta mai mult decât ai crede. Apoi coboară la tabloul electric, să vadă pe unde pot trece cablurile și unde încape invertorul.

Tot atunci e bine să afli cu cine ai de-a face. Partea de racordare la rețea poate fi făcută doar de firme autorizate pentru instalarea panourilor fotovoltaice, cu electricieni atestați ANRE, care semnează la final documentația. Dacă cineva îți trimite o ofertă fixă doar pe baza unei poze de pe Google Maps, ai motive să fii prudent.

Oferta

Cu datele din teren se stabilește configurația: câte panouri, de ce putere, ce invertor (on-grid sau hibrid), dacă pui sau nu baterii și dacă racordarea e monofazată ori trifazată.

Când ai în față două-trei oferte, nu te uita doar la totalul de jos. Verifică dacă apare marca exactă a panourilor și a invertorului, ce garanție are fiecare, ce structură de prindere se folosește și dacă dosarul de prosumator e inclus sau rămâne în grija ta. Cine compară sisteme fotovoltaice pentru locuințe descoperă repede că ofertele diferă mai ales prin rândurile astea, nu prin numărul de kilowați.

Hârtiile dinainte de montaj

Pentru instalațiile mici de pe case există acum o procedură simplificată: se face montajul, apoi operatorul de distribuție emite certificatul de racordare pe baza dosarului. La puteri mai mari e nevoie de aviz tehnic de racordare înainte să se monteze ceva, iar asta lungește termenele.

Pragurile și actele cerute diferă în funcție de putere și de operator, așa că cere să ți se spună în scris ce se depune în cazul tău și cine se ocupă de asta.

Ca să nu pierzi timp, poți aduna din start actul de proprietate, extrasul de carte funciară, facturile și codul locului de consum (POD), pe care îl găsești pe factură.

Montajul

Pe o casă obișnuită, montajul ține de regulă una-două zile, în funcție de câte panouri sunt, de acoperiș și de vreme. Pe ploaie sau pe vânt puternic nu urcă nimeni pe acoperiș, așa că uneori programarea se mută cu câteva zile.

Se montează întâi structura, apoi panourile. Urmează cablurile de curent continuu până la invertor și legătura cu tabloul. O etapă care se mai sare, din păcate, e priza de pământ împreună cu protecția la supratensiune. Nu e un moft: de ea depinde siguranța casei la un trăsnet sau la un defect.

Înainte să plece, echipa pornește invertorul și îți instalează aplicația, ca să vezi producția pe telefon.

Un sfat practic: dacă acoperișul are nevoie de reparații sau tabloul electric e foarte vechi, rezolvă asta înainte. Să dai jos panourile peste trei ani ca să schimbi țigla costă și durează.

Dosarul și buletinul PRAM

După montaj se întocmește dosarul instalației. În el intră schema monofilară, buletinul PRAM (măsurătorile pentru priza de pământ și protecții), certificatele și fișele tehnice ale echipamentelor, declarațiile de conformitate și actele care arată că executantul are calificarea necesară.

Păstrează-ți o copie. Îți va trebui dacă aplici la un program de finanțare, dacă vinzi casa sau dacă vreun echipament se strică în perioada de garanție.

Contorul nou și contractul de prosumator

Cu dosarul depus, operatorul de distribuție emite certificatul de racordare și vine să schimbe contorul cu unul bidirecțional, care numără separat energia luată din rețea și pe cea trimisă înapoi. Aici instalatorul nu mai are ce face, iar așteptarea poate fi de câteva săptămâni, uneori mai mult, în funcție de operator și de perioada din an.

Până atunci, multe instalații sunt setate să acopere doar consumul casei, fără să trimită surplus în rețea. Ultimul pas e contractul de prosumator cu furnizorul de energie, care stabilește cum se decontează energia injectată.

După ce totul e gata

Primele săptămâni sunt cele în care merită să te uiți des în aplicație. Nu pentru că ar trebui să se strice ceva, ci ca să înveți cum arată o zi normală de producție. Când știi cât face sistemul într-o zi senină de mai și cât într-una înnorată de noiembrie, observi imediat dacă ceva nu e în regulă: un panou umbrit de o creangă crescută între timp, o siguranță sărită sau invertorul deconectat de la internet.

Întreținerea e mai simplă decât se crede. Ploaia spală în mare parte praful, dar în zonele cu mult polen sau lângă drumuri cu trafic greu o curățare ocazională ajută. O verificare a conexiunilor și a prinderilor la câțiva ani, mai ales după furtuni mai puternice, e o precauție rezonabilă. Și dacă ai copii sau animale, cablurile de pe traseul exterior trebuie să fie protejate în tub, nu lăsate libere pe fațadă.

Mai e un lucru pe care puțini îl fac: să-și noteze producția lunară în primul an. Cifrele astea devin foarte utile mai târziu, dacă vrei să adaugi baterii sau să extinzi sistemul, pentru că arată exact cât surplus ai și în ce perioade.

Cât durează, cu totul

De la prima discuție până la contorul bidirecțional montat trec de obicei câteva săptămâni. Uneori se ajunge la două-trei luni, mai ales primăvara și vara, când toată lumea vrea panouri în același timp. Montajul rămâne partea cea mai scurtă.

Cele mai multe întârzieri nu vin din partea tehnică, ci din acte lipsă sau depuse târziu. Dacă afli de la început cine se ocupă de fiecare pas și ce anume plătești, scapi de majoritatea surprizelor.