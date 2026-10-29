Înregistrările audio ale tragediei din Spania: ordinul de la care a pornit totul: „Revino la viteza normală”. Mecanicul trenului Iryo a avertizat că era blocat

Înregistrările audio dinaintea accidentului feroviar din Spania arată că un controlor a autorizat un tren AVE să circule cu viteză normală, deși în fața sa se afla o garnitură Iryo oprită. Cu cinci minute înainte de impact, mecanicul trenului blocat avertizase că nu poate porni.

Noi înregistrări audio ale comunicațiilor dintre mecanicii de locomotivă și centrul de control feroviar Atocha din Madrid oferă detalii despre deciziile luate înaintea accidentului feroviar produs miercuri, 28 octombrie, în apropiere de Toledo.

Potrivit publicației spaniole El País, trei conversații dintre dispeceri și mecanicii celor două trenuri arată că garnitura de mare viteză AVE a primit permisiunea de a-și relua circulația la viteză normală, fără verificarea prealabilă a situației trenului Iryo aflat în fața sa. În momentul în care controlorul de la Atocha a transmis ordinul, trenul AVE se afla la aproximativ 25 de kilometri în spatele garniturii Iryo, care întâmpina probleme tehnice.

Sursa video – X/@CAAnurag_

Conform explicațiilor oferite de Guvernul spaniol, protocolul de siguranță ar fi impus circulația în regim de vizibilitate directă, cu o limită de viteză de 40 km/h, până la confirmarea faptului că linia era liberă. În schimb, controlorul a autorizat reluarea circulației normale, deși nu fusese verificat dacă trenul din față se îndepărtase suficient pentru a elimina riscul unei coliziuni.

Ordinul transmis trenului AVE la ora 08:36: „Reluați circulația la viteză normală”

Prima înregistrare relevantă surprinde o conversație de peste cinci minute dintre centrul de control Atocha și mecanicul trenului AVE.

Discuția începe cu mai multe schimburi de replici neclare, însă se încheie cu repetarea ordinului, astfel încât mecanicul și controlorul să confirme că au înțeles aceleași instrucțiuni. La ora 08:36, controlorul îi cere mecanicului trenului 2080 să deconecteze și să reconecteze sistemul LZB, utilizat pentru controlul și supravegherea circulației feroviare.

„Mecanicul de locomotivă 2080. Deconectează și reconectează LZB-ul. Reluați circulația. Apoi să-și reia călătoria sub protecția BSL la viteză normală”, transmite controlorul de la Atocha.

Mecanicul solicită o confirmare explicită:

„La viteză normală?” „Da”, răspunde controlorul.

Potrivit Guvernului spaniol, ordinul a încălcat procedurile de siguranță, deoarece circulația a fost reluată înainte de verificarea poziției trenului Iryo. Autoritățile susțin că, în asemenea condiții, ar fi trebuit aplicat protocolul de circulație „la vedere”, care impune o viteză redusă și posibilitatea opririi trenului în fața unui obstacol.

O altă problemă identificată de autorități este că dispecerul nu verificase dacă garnitura Iryo se îndepărtase la o distanță suficientă, de peste 30 de kilometri, înainte de a permite trenului AVE să circule din nou cu viteză normală.

Mecanicul trenului Iryo a avertizat că era blocat. Cinci minute mai târziu s-a produs coliziunea

A doua înregistrare audio surprinde o conversație purtată la ora 08:41 între mecanicul trenului Iryo și centrul de control Atocha.

Mecanicul anunță că garnitura întâmpină o defecțiune și că se află în continuare oprită în apropierea localității Urda.

„Bună dimineața, Atocha. Am avut o defecțiune la transmisie în timp ce circulam pe BSL. Următorul tren ar trebui să fie pe linia 113, la peste 200. Dar nu am primit niciun semnal de transmisie. Sunt oprită. La intrarea în Urda”, transmite mecanicul trenului Iryo.

După mai multe schimburi de replici, controlorul îi comunică instrucțiunile pentru repornirea sistemului.

„Deconectează-te. Și reconectează-te”, îi transmite acesta. „Și reconectează-te”, confirmă mecanicul. „Reia mersul, sub protecția BSL, la viteză normală”, continuă controlorul.

Potrivit explicațiilor Guvernului spaniol, și acest ordin contravenea protocolului de siguranță, deoarece dispecerul trebuia să verifice poziția trenurilor și condițiile de circulație înainte de autorizarea reluării mersului.

La ora 08:48, mecanicul trenului Iryo contactează din nou centrul de control și anunță că garnitura nu poate fi repornită.

„Trenul nu-mi permite să repornesc sistemul LZB. De aceea sunt încă oprit la semnalul de intrare”, explică mecanicul.

Controlorul răspunde fără să transmită, potrivit înregistrărilor prezentate, un ordin de oprire către trenul AVE care circula în spate.

„Bine. Totul e în regulă? Atunci, cât de repede poți. Și dacă ai vreo problemă, sună-ne imediat”, spune acesta. „Bine, perfect. Îi spun chiar acum”, răspunde mecanicul.

Înregistrarea surprinde ulterior o conversație internă între angajații centrului de control, în care sunt discutate problemele tehnice ale trenului și situația circulației.

„Serios, omule. Serios. Trenul 6071 are probleme cu echipamentul. Înaintează până se oprește. Aveam un Meta40 care urma să continue în BSL. Nu am schimbat nimic. O clipă”, se aude în discuția dintre angajați.

Sursa audio – X/@maanvis81

Potrivit relatării El País, deși centrul de control fusese informat că trenul Iryo rămăsese blocat, nu a fost transmis un avertisment de frânare către mecanicul trenului AVE. La aproximativ cinci minute după ultimul apel, cele două garnituri s-au ciocnit.

Accidentul este al doilea incident feroviar grav produs în Spania în 2026, pe aceeași linie, după o perioadă de aproximativ 35 de ani fără accidente mortale pe acest traseu.