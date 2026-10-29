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Petrișor Peiu exclude o posibilă alianță AUR-PSD: „Sub nicio formă nu vom avea o colaborare”

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Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus, la Digi24, că partidul său nu intenționează să încheie o alianță sau să formeze o coaliție cu PSD. Acesta a precizat însă că AUR poate susține inițiative parlamentare punctuale alături de oricare partid, inclusiv de social-democrați.

Întrebat dacă demersurile parlamentare susținute de PSD și AUR ar putea reprezenta începutul unei colaborări între cele două partide, Petrișor Peiu a explicat că formațiunea sa nu are în vedere un astfel de scenariu. Acesta a spus că nu se așteaptă la o schimbare a politicilor promovate de miniștrii PSD în noul Executiv.

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„Nu cu PSD împreună. Noi nu avem nicio colaborare cu PSD. Iar eu personal nu am nici o așteptare de la miniștrii PSD să schimbe ceva în modalitatea de lucru a guvernului care a fost. Cred că vor menține fix la aceleași tipuri de politici”, a declarat senatorul AUR.

Liderul AUR a mai fost întrebat dacă urmează o colaborare parlamentară cu PSD. Acesta a exclus o înțelegere politică de tipul unei alianțe sau coaliții.

„Sub nicio formă. Colaborare punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție, cu PSD”, a spus Petrișor Peiu.

AUR neagă existența unor negocieri cu PSD

Declarațiile lui Peiu au venit în contextul discuțiilor privind susținerea de către PSD a demersului grupului AUR din Camera Deputaților de a-l chema pe premierul Luca Niculescu în Parlament, pentru a prezenta situația deficitului bugetar și măsurile concrete prin care Guvernul intenționează să îl reducă. Întrebat cum au fost convinși parlamentarii PSD să susțină inițiativa, Peiu a negat existența unor negocieri directe.

„Discuțiile au fost publice. Deci nu am vorbit cu nimeni. Discuțiile au fost publice”.

De asemenea, oficialul a invocat datele publicate de Eurostat, care, în opinia sa, au alimentat întrebările privind obligațiile de plată ale statului.

„În momentul în care au apărut acele date de la Eurostat care confirmau ceea ce multă lume bănuia, că sunt multe plăți intârziate în sistem. Și atunci au apărut discuțiile care au fost publice. Nu au fost discuții în spatele ușilor închise”.

Sursa video: Digi 24

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