Petrișor Peiu exclude o posibilă alianță AUR-PSD: „Sub nicio formă nu vom avea o colaborare”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus, la Digi24, că partidul său nu intenționează să încheie o alianță sau să formeze o coaliție cu PSD. Acesta a precizat însă că AUR poate susține inițiative parlamentare punctuale alături de oricare partid, inclusiv de social-democrați.

Întrebat dacă demersurile parlamentare susținute de PSD și AUR ar putea reprezenta începutul unei colaborări între cele două partide, Petrișor Peiu a explicat că formațiunea sa nu are în vedere un astfel de scenariu. Acesta a spus că nu se așteaptă la o schimbare a politicilor promovate de miniștrii PSD în noul Executiv.

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„Nu cu PSD împreună. Noi nu avem nicio colaborare cu PSD. Iar eu personal nu am nici o așteptare de la miniștrii PSD să schimbe ceva în modalitatea de lucru a guvernului care a fost. Cred că vor menține fix la aceleași tipuri de politici”, a declarat senatorul AUR.

Liderul AUR a mai fost întrebat dacă urmează o colaborare parlamentară cu PSD. Acesta a exclus o înțelegere politică de tipul unei alianțe sau coaliții.

„Sub nicio formă. Colaborare punctuale vor fi cu toate partidele. Dar sub nicio formă nu vom avea o colaborare de tip alianță, coaliție, cu PSD”, a spus Petrișor Peiu.

AUR neagă existența unor negocieri cu PSD

Declarațiile lui Peiu au venit în contextul discuțiilor privind susținerea de către PSD a demersului grupului AUR din Camera Deputaților de a-l chema pe premierul Luca Niculescu în Parlament, pentru a prezenta situația deficitului bugetar și măsurile concrete prin care Guvernul intenționează să îl reducă. Întrebat cum au fost convinși parlamentarii PSD să susțină inițiativa, Peiu a negat existența unor negocieri directe.

„Discuțiile au fost publice. Deci nu am vorbit cu nimeni. Discuțiile au fost publice”.

De asemenea, oficialul a invocat datele publicate de Eurostat, care, în opinia sa, au alimentat întrebările privind obligațiile de plată ale statului.