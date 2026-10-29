Femeie împușcată mortal de un vânător, în Maramureș. Victima ar fi fost confundată cu un animal sălbatic

Un eveniment tragic a tulburat localitatea Poienile de Sub Munte din județul Maramureș. Potrivit vasiledale.ro, un vânător ar fi confundat o femeie cu un animal sălbatic și a împușcat-o mortal.

Bărbatul se află acum în custodia polițiștilor.

Femeia, împușcată în gât

Incidentul a avut loc miercuri seara, 28 octombrie, în jurul orelor 21:00.

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Atunci, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie ar fi fost împușcată, în localitatea Poienile de Sub Munte, județul Maramureș. La fața locului, polițiștii au identificat o femeie în vârstă de 45 de ani, care prezenta o plagă împușcată în zona gâtului. Din cauza rănilor suferite, a fost constatat decesul acesteia.

În urma primelor verificări efectuate, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 35 de ani, bănuit că ar fi tras cu o armă de vânătoare în direcția femei.

Vânătorul ar fi confundat-o cu un animal sălbatic, potrivit autorităților.

Bărbatul se află în custodia polițiștilor, în vederea continuării verificărilor și clarificării tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. De asemenea, la fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, iar activitățile investigative sunt în desfășurare, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.