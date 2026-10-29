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Urmează 10 zile fără soare în Capitală. Cum va fi vremea și în țară

Urmează 10 zile fără soare în Capitală. Cum va fi vremea și în țară
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Bucureștenii vor avea parte de mai multe zile cu cer închis și ploi, iar temperaturile vor scădea treptat la începutul lunii noiembrie. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, precipitațiile vor continua în mai multe regiuni ale țării, iar la munte sunt așteptate lapoviță și ninsoare. Vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, inclusiv în Capitală, unde probabilitatea de ploaie se va menține ridicată până pe 4 noiembrie.

Cum va fi vremea în țară până la începutul lunii noiembrie

Joi, 29 octombrie, vremea va rămâne rece și predominant închisă în estul și sudul țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor crește față de ziua precedentă, iar cerul va avea înnorări temporare. Potrivit ANM, „temporar va ploua slab” în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea, local, precum și pe arii restrânse în Transilvania și izolat în restul teritoriului.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-6 l/mp. Pe crestele Carpaților Meridionali sunt posibile precipitații mixte, în timp ce vântul va avea unele intensificări în estul Munteniei, sudul Moldovei, pe litoral și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 18 grade Celsius, iar minimele se vor situa între 4 și 13 grade.

În intervalul 29-30 octombrie, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi apropiate de cele normale pentru această perioadă. Ploile vor apărea în Dobrogea, pe arii restrânse în Moldova și Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Maximele vor ajunge la 11-19 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 4 și 12 grade.

Vineri, 30 octombrie, și sâmbătă, 31 octombrie, cerul va rămâne predominant noros. Vor fi ploi slabe, local în sudul și centrul țării și izolat în restul teritoriului. La altitudini mari sunt posibile precipitații mixte, iar temperaturile maxime se vor situa între 11 și 18 grade, cu minime de 4-10 grade.

Temperaturile scad la începutul lunii noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori

Începând cu 31 octombrie, vremea se va răci, iar valorile termice din timpul zilei vor coborî sub cele normale în cea mai mare parte a țării. Ploile vor continua, în special în sudul și centrul teritoriului, unde cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp.

Maximele vor fi cuprinse între 8 și 15 grade Celsius, iar minimele se vor situa, în general, între 2 și 8 grade. La începutul lunii noiembrie, temperaturile vor rămâne ușor sub valorile obișnuite pentru această perioadă. În intervalul 1-2 noiembrie, înnorările vor persista în majoritatea regiunilor, iar ploile vor fi mai probabile în sudul, sud-estul și centrul țării. La munte sunt prognozate lapoviță și ninsoare.

Maximele vor ajunge la 8-14 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 0-7 grade.

Între 2 și 3 noiembrie, vremea va continua să fie mai rece decât în mod normal, iar precipitațiile vor fi mai probabile în jumătatea de est a țării. În zona montană sunt așteptate mai ales ninsori. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 8 și 13 grade, iar minimele vor coborî până la -1 grad.

Pentru intervalul 3-4 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi sub cele specifice perioadei și o probabilitate ridicată de ploaie în jumătatea de sud-est a țării. La munte, ninsorile ar putea predomina. Maximele vor fi cuprinse între 7 și 11 grade, iar minimele se vor situa, în mare parte, între 0 și 5 grade.

Bucureștiul, sub nori și ploi până la începutul lunii noiembrie

În Capitală, vremea va fi predominant închisă în următoarele zile, iar ploile vor reveni temporar. Joi, 29 octombrie, sunt prognozate precipitații, cu cantități de apă de 2-4 l/mp. Temperatura maximă va ajunge la 13-14 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 8 și 10 grade.

În intervalul 29-30 octombrie, cerul va rămâne în general noros, iar trecător vor fi posibile ploi slabe. Maximele vor urca la 14-16 grade, în timp ce minimele se vor situa între 8 și 10 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață. Vineri, 30 octombrie, și sâmbătă, 31 octombrie, vremea se va menține închisă, cu ploi slabe și trecătoare. Temperaturile maxime vor fi de 14-15 grade, iar cele minime vor coborî la 7-9 grade.

La sfârșitul lunii octombrie, vremea se va răci și în București. Pentru intervalul 31 octombrie – 1 noiembrie, ANM prognozează ploi temporare, cu temperaturi maxime de 11-12 grade și minime de 7-8 grade.

În primele zile ale lunii noiembrie, cerul va rămâne predominant noros, iar probabilitatea de precipitații se va menține ridicată. Pe 1 și 2 noiembrie, maximele vor fi de 10-12 grade, iar minimele vor coborî la 4-6 grade. Între 2 și 3 noiembrie, temperaturile se vor menține sub valorile normale pentru această perioadă. Vântul va sufla moderat, iar maximele vor ajunge la 10-12 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 3 și 5 grade. Pe 3 și 4 noiembrie, vremea va deveni și mai rece.

Începutul lunii noiembrie aduce vreme rece și înnorări persistente, cu ploi în mai multe regiuni și ninsori la munte. În Capitală, bucureștenii vor mai avea de așteptat până când vremea va deveni mai stabilă.

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