Trei zile de doliu național în Spania, după tragedie feroviară soldată cu 68 de morți și zeci de răniți. Proteste violente la Madrid: se cere în stradă demisia lui Pedro Sánchez

Spania a decretat trei zile de doliu național după accidentul feroviar soldat cu cel puțin 68 de morți și zeci de răniți. La Madrid, aproximativ 1.500 de oameni au protestat, cerând demisia premierului Pedro Sánchez. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene.

Spania este în doliu după unul dintre cele mai grave accidente feroviare produse în Europa în ultimele decenii. Cel puțin 68 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri, miercuri dimineață, în apropiere de Toledo.

Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul întregii nopți, la lumina reflectoarelor, pentru a tăia vagoanele distruse și a recupera victimele rămase între resturile garniturilor, relatează BBC. Sute de salvatori au fost mobilizați la locul tragediei, iar autoritățile au folosit drone și elicoptere pentru căutarea victimelor și îndepărtarea resturilor, potrivit Ministerului spaniol de Interne.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Numeroase persoane decedate nu fuseseră încă identificate. În paralel, familiile pasagerilor continuau să caute informații despre rudele aflate în cele două trenuri.

Premierul Pedro Sánchez a anunțat trei zile de doliu național și a transmis un mesaj de solidaritate cu familiile victimelor.

„Toată Spania este în doliu. Durerea este imensă pentru cei afectați de tragedie”, a declarat Pedro Sánchez

Cum s-a produs accidentul feroviar. Decizia dispecerilor, investigată de autorități

Accidentul s-a produs miercuri dimineață, după ce un tren care circula de la Madrid spre Sevilla a lovit o altă garnitură oprită pe linie.

Trenul staționat aparținea operatorului privat Iryo și transporta 147 de pasageri. Potrivit explicațiilor oferite de Óscar Puente, ministrul spaniol al Transporturilor, garnitura se oprise din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic. În astfel de situații, controlul circulației este preluat de un centru de dispecerat din Madrid.

Sursa video – X/@RajatJain

Ministrul a declarat că dispecerii au luat o decizie pe care a calificat-o drept „inexplicabilă”, permițând reluarea circulației trenurilor fără impunerea unei limite de viteză.

Înregistrările audio ale comunicațiilor dintre dispeceri și mecanicii de locomotivă arată că un tren de mare viteză a primit permisiunea să plece, deși pe traseu se afla o altă garnitură blocată.

Compania Iryo a precizat că trenul său a fost lovit din spate de o garnitură aparținând operatorului feroviar de stat Renfe, la bordul căreia se aflau 397 de pasageri. Forța impactului a provocat deraierea mai multor vagoane, care au căzut pe un taluz.

Martorii au descris scene dramatice imediat după coliziune. Pasageri răniți, unii sângerând, încercau să iasă din vagoane, în timp ce alte persoane rămăseseră blocate în scaune. Din interiorul garniturilor se ridica fum, iar unul dintre vagoane a luat foc.

Sursa video – X/@RajatJain

Autoritățile spaniole au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările producerii accidentului și responsabilitățile privind gestionarea traficului feroviar.

Pedro Sánchez a declarat că este „inacceptabil” ca Spania să înregistreze două accidente feroviare grave în același an. Amintim că în ianuarie 2026, alte 46 de persoane au murit într-un accident produs în apropiere de Córdoba, pe aceeași linie feroviară, dar într-o zonă situată mai la sud.

Proteste violente la Madrid. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Tragedia a provocat reacții și în plan politic, în condițiile în care Spania se pregătește pentru alegeri.

Majoritatea partidelor au decis să își suspende activitățile de campanie electorală, însă formațiunea de extremă dreapta Vox a continuat acțiunile politice. Santiago Abascal, liderul Vox, a declarat că nu va accepta ca perioada de doliu să fie folosită pentru oprirea criticilor privind starea infrastructurii feroviare.

În noaptea de miercuri spre joi, aproximativ 1.500 de persoane s-au adunat în fața Ministerului Transporturilor din Madrid, potrivit televiziunii publice TVE. Manifestanții au cerut demisia premierului Pedro Sánchez și a ministrului Transporturilor, Óscar Puente, pe care îi consideră responsabili politic pentru problemele sistemului feroviar.

Protestul a degenerat după ce unii participanți au aruncat cu sticle și torțe. Polițiștii au intervenit folosind gaze lacrimogene pentru dispersarea manifestanților.

Sursa video – X/@MarioBojic

Potrivit informațiilor transmise de autorități, nu au fost înregistrate persoane rănite sau arestări în urma incidentelor.

Mecanicii de locomotivă urmează să intre joi în grevă

Între timp, mecanicii de locomotivă urmează să intre joi într-o grevă anunțată anterior. Sindicatul Semaf a precizat că protestul este organizat „pentru siguranța feroviară”.

Alberto Núñez Feijóo, liderul opoziției și al Partidului Popular, a cerut explicații privind problemele infrastructurii.

„Spania are dreptul să știe ce se întâmplă cu infrastructura sa”, a declarat acesta.

În paralel, autoritățile continuă identificarea victimelor. Garda Civilă a deschis birouri la Madrid, Toledo, Sevilla și Córdoba, unde familiile pot depune sesizări privind persoanele dispărute. Instituția a anunțat pe X că prioritatea o reprezintă identificarea celor dispăruți și recoltarea probelor ADN necesare pentru stabilirea identității victimelor și contactarea familiilor.

La Toledo, locuitorii au păstrat un minut de reculegere în memoria persoanelor decedate.

La Bruxelles, drapelele Uniunii Europene au fost coborâte în bernă, în semn de solidaritate cu Spania.

Acesta este cel mai grav accident feroviar produs în Spania după tragedia din 2013, când 80 de persoane au murit în apropiere de Santiago de Compostela, în nord-vestul țării.