Șeful Consiliului Județean Cluj acuză PNL că a devenit „partidul liniilor roșii” și avertizează că deciziile sale politice pot duce la sărăcirea populației

Președintele Consiliului Județean Cluj, vicepreședintele PNL Alin Tișe, a postat joi, 22 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care critică direcția în care se îndreaptă partidul și susține că ar trebui să pună pe primul loc interesele României și ale cetățenilor, indiferent de opțiunile lor electorale.

Alin Tișe susține că PNL a devenit din partid național, într-un partid al liniilor roșii. Șeful Consiliului Județean Cluj susține că fiecare partid reprezintă o parte a societății, iar împreună, toți cetățenii formează națiunea română. În opinia sa, opțiunile electorale nu ar trebui să ducă la excluderea unor comunități din prioritățile guvernului.

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„Liniile roșii în politică trebuie trasate în interesul național, nu împotriva unei părți a României, doar pentru că a votat alt partid. Fiecare partid reprezintă o parte din țară. Partidele îi reprezintă pe români, iar românii, împreună, sunt națiunea noastră”, a scris Alin Tișe pe Facebook.

Alin Tișe critică liniile roșii ale PNL care ar putea duce la scăderea nivelului de trai

Liberalul atrage atenția asupra consecințelor pe care, în opinia sa, le pot avea deciziile politice asupra populației și a comunităților locale. Acesta avertizează că liniile roșii ale PNL nu trebuie să ducă la sărăcirea populației, la scăderea nivelului de trai sau la abandonarea comunităților, indiferent de mărimea acestora.

„Liniile roșii ale PNL nu au voie să ducă la sărăcirea populației, scăderea nivelului de trai și abandonarea țării și a comunităților, de la cea mai mică comună până la cele mai mari orașe”, a transmis Tișe.

Ce fel de PNL își dorește liderul liberal

În finalul postării, vicepreședintele liberal și-a exprimat viziunea asupra partidului din care face parte. Acesta susține că PNL trebuie să fie un partid care să acorde prioritate României și românilor, indiferent de preferințele lor politice.