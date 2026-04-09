(P) Ceramide și uree: combinația care ajută la menținerea hidratării pielii pe termen lung

Pielea uscată nu are nevoie doar de o textură mai bogată, ci de o formulă care susține atât hidratarea, cât și bariera cutanată. Din acest motiv, ceramidele și ureea sunt frecvent asociate în produsele destinate pielii uscate.

De ce pielea uscată își poate pierde rapid confortul

Există situații în care pielea se simte mai confortabil imediat după aplicarea cremei, dar senzația de uscăciune reapare rapid. Acest lucru poate fi observat mai ales în zone precum coatele, genunchii, gambele sau călcâiele, unde pielea tinde să devină mai aspră și să își piardă mai repede suplețea.

În astfel de cazuri, nu contează doar senzația de confort de la suprafața pielii, ci și alegerea unei formule care ajută la menținerea hidratării și la susținerea barierei cutanate.

Ce rol au ceramidele în îngrijirea pielii uscate

Ceramidele sunt lipide prezente în mod natural în piele și fac parte din structura barierei cutanate. În formulele de îngrijire, ele sunt asociate cu susținerea barierei protectoare și cu limitarea pierderii de apă.

Atunci când pielea este expusă frecvent la frig, vânt, apă foarte fierbinte sau produse de curățare mai agresive, bariera cutanată poate fi afectată, iar pielea poate deveni mai uscată, mai aspră și mai puțin suplă.

Din acest motiv, ceramidele sunt frecvent incluse în formulele pentru pielea uscată, mai ales atunci când obiectivul este susținerea barierei cutanate și menținerea confortului pielii de la o aplicare la alta.

Ce rol are ureea într-o cremă de corp

Ureea este un ingredient cunoscut pentru proprietățile sale hidratante. Ea face parte din categoria ingredientelor umectante și este frecvent utilizată în formulele destinate pielii uscate și aspre.

Într-o cremă de corp, ureea poate contribui la menținerea hidratării și la îmbunătățirea aspectului pielii atunci când aceasta este uscată, lipsită de suplețe sau cu textură mai rugoasă. De aceea, se regăsește frecvent în formule destinate unor zone precum coatele, genunchii sau călcâiele.

De ce sunt asociate frecvent în aceeași formulă

Ceramidele și ureea au roluri diferite, dar complementare. Ureea contribuie la menținerea hidratării, iar ceramidele ajută la susținerea barierei cutanate și la limitarea pierderii de apă.

Din acest motiv, cele două ingrediente sunt frecvent asociate în formulele destinate pielii uscate. Pentru pielea care își pierde rapid confortul, această combinație poate fi mai potrivită decât o formulă care se bazează doar pe o textură bogată sau pe un singur tip de ingredient.

Cum alegi concentrația de uree

Într-o cremă cu uree, nu contează doar prezența ingredientului, ci și felul în care este construită formula în ansamblu. În funcție de nevoile pielii și de zona de aplicare, unele formule pot fi orientate mai mult spre hidratarea zilnică, iar altele spre îngrijirea zonelor mai aspre.

Pentru pielea uscată, merită urmărită nu doar textura produsului, ci și asocierea dintre ingrediente umectante, ingrediente care susțin bariera cutanată și ingrediente emoliente.

Ce altceva contează într-o cremă pentru piele uscată

Pe lângă ceramide și uree, o formulă pentru piele uscată poate include și alte ingrediente care completează îngrijirea, precum glicerina sau emolienții. Acestea pot contribui la un aspect mai neted al pielii și la o senzație mai confortabilă după aplicare.

De aceea, atunci când alegi o cremă de corp, este util să privești produsul în ansamblu, nu doar prin prisma unui singur ingredient evidențiat pe etichetă.

Concluzie

Pentru pielea uscată, confortul care se menține de la o aplicare la alta depinde de mai mult decât textura produsului. O formulă care combină ureea și ceramidele poate susține atât hidratarea, cât și bariera cutanată, două aspecte importante în îngrijirea pielii uscate.

Ureea contribuie la menținerea hidratării și la netezirea pielii uscate, iar ceramidele ajută la susținerea barierei cutanate. Din acest motiv, cele două ingrediente sunt frecvent asociate în formulele destinate pielii uscate și aspre.