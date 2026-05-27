Iranul impune noi condiții pentru pacea cu SUA: eliberarea activelor înghețate și plata pe jumătate înainte de semnare

În plin proces de negociere a unui memorandum de pace între Statele Unite și Iran, Teheranul a venit cu noi cereri privind eliberarea a 24 de miliarde de dolari din activele sale înghețate, scrie The Telegraph.

Negociatorul-șef iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe, Abbas Araghchi, au transmis oficial că nu vor semna memorandumul de înțelegere cu Washingtonul fără garantarea restituirii banilor din fondurile înghețate de către americani. O sursă a declarat pentru agenția de știri iraniană Fars că această cerere reprezintă ultimul punct de blocaj în acord.

„Cererea noastră este eliberarea activelor blocate – nu în viitor, ci chiar acum”, a declarat pentru The Telegraph un alt oficial iranian apropiat negocierilor. „Nicio negociere nu este posibilă fără depunerea fondurilor blocate ale Iranului.”

Teheranul cere ca 12 miliarde de dolari să fie depuse în conturile sale în momentul anunțării acordului, iar restul de 12 miliarde să fie transferate în maximum 60 de zile. Această sumă este doar un avans care face parte dintr-un total estimat între 100 și 123 de miliarde de dolari. Banii reprezintă veniturile din petrol blocate din cauza sancțiunilor americane în bănci din China, India, Coreea de Sud sau Irak. În prezent, o mare parte din suma inițială de 12 miliarde de dolari se află în bănci din Qatar.

În schimbul banilor și al ridicării blocadei economice, Iranul va permite reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz în termen de o lună, după ce va curăța în prealabil apele de minele marine pe care le-a amplasat la începutul conflictului.

