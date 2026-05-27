Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a semnat miercuri la Paris un pact de apărare cu Franța pe fondul incertitudinilor strategice privind sprijinul pe termen lung din partea Statelor Unite, dar și a reînarmării masive a Rusiei, scrie Reuters.

În urma acestui pact bilateral, un atac asupra Norvegiei ar putea declanșa acum un răspuns nuclear din partea Franței. Tratatul stipulează clar că Norvegia nu va permite staționarea armelor nucleare pe teritoriul său în timp de pace.

Franța vrea să umple golul lăsat de SUA în materie de securitate a Europei

Parisul a extins oficial în ultima perioadă această doctrină de descurajare către aliații europeni și încearcă să acopere golul de securitate pe care îl lasă SUA prin retragerea parțială a trupelor din Europa.
Cu toate că Washingtonul a precizat că va retrage doar o parte din soldații și tehnica pe care o are dislocată pe continent, SUA a precizat clar că intenționează să mențină descurajarea nucleară pe continent în cadrul NATO.

Norvegia este a treia țară care se alătură „umbrelei de securitate” a Franței, după ce Polonia și Lituania, care împart granițele cu Rusia, s-au alăturat și ele. Parteneriatul va include și exerciții militare tactice comune și posibila desfășurare temporară a avioanelor de vânătoare Rafale, capabile să transporte rachete nucleare, la bazele aeriene norvegiene.

Norvegia se învecinează direct cu Peninsula Kola, o regiune strategică unde Rusia își adăpostește Flota Nordului și o parte uriașă din capacitățile sale nucleare strategice.

Declarațiile constante ale lui Donald Trump cu privire la diminuarea sprijinului militar pentru Europa în cadrul NATO au generat temeri în rândul statelor aliate și au ridicat o serie de întrebări privind solidaritatea americană pe termen lung și aplicarea Articolului 4 din Tratatul NATO. În prezent, Europa caută un „Plan B” de securitate, independent de SUA.

