Înainte de a fi numit ambasador în Statele Unite, oficialii care s-au ocupat de verificarea lordului Mandelson au semnalat legăturile pe care acesta le avea cu personalități importante din China, Rusia și Israel, dar și un împrumut de un milion de lire sterline, scrie The Guardian. Printre persoanele cu care Peter Mandelson ținea legătura se numără oligarhul rus Oleg Deripaska, ministrul de finanțe al Chinei, Lan Fo’an, sau Hayman, unul dintre foștii șefi ai serviciilor secrete din Israel, cu care vorbea lunar.

Factorul declanșator al scandalului din jurul lui Peter Mandelson a fost generat de publicarea dosarelor Epstein. Dezvăluirile din aceste documente, publicate de Departamentul de Justiție al SUA la începutul anului, au scos la iveală dovezi compromițătoare privind profunzimea relațiilor acestuia cu Epstein.

Mandelson i-a trimis lui Epstein informații confidențiale și sensibile de natură economică. Mai mult, cei doi au colaborat pentru a influența deciziile politice britanice în avantajul unor oameni de afaceri privați.

Scandalul politic a explodat deoarece prim-ministrul Keir Starmer l-a numit pe Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, deși prietenia acestuia cu Epstein era cunoscută. Ulterior s-a descoperit că Mandelson a mințit în timpul procesului de verificare cu privire la amploarea și natura reală a relației cu agresorul sexual american.

Noile informații făcute publice au scos la iveală și asocierile lui Peter Mandelson cu personalități importante din China, Rusia și Israel, care s-au numărat printre multele preocupări de securitate semnalate de agenția de verificare a integrității din Marea Britanie atunci când aceasta a emis un aviz înainte de numirea sa ca ambasador în SUA, relatează The Guardian.

Legăturile lui Mandelson cu ministrul finanțelor din China, Lan Fo’an, cu oligarhul rus Oleg Deripaska, afectat de sancțiuni, și cu un fost general al serviciilor secrete israeliene, Tamir Hayman, au fost semnalate de agenție ca fiind domenii de îngrijorare cu puțin timp înainte ca acesta să preia funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA, au declarat sursele.

De asemenea, agenția britanică United Kingdom Security Vetting a remarcat că lordul Mandelson avea o relație foarte strânsă cu o a patra persoană, căreia nu i s-a oferit numele, de origine britanică, care ar fi fost compromițătoare.

O altă preocupare identificată de agenția de verificare, au declarat sursele, a fost un împrumut de 1 milion de lire sterline primit de Mandelson pentru a investi într-un startup israelian.

Toate aceste preocupări au contribuit la concluzia agenției din Londra că Mandelson reprezenta o îngrijorare „mare” și a recomandat Ministerului de Externe britanic să renunțe la numirea sa ca ambasador la Washington.

Atât opoziția, cât și membrii din partidul laburist îi cer demisia premierului Keir Starmer, care este acuzat direct de numirea în funcția de ambasador a lui Mandelson, ignorând toate avertismentele legate de integritatea sa.

„Aceste dezvăluiri șocante subliniază cât de nesăbuită a fost decizia lui Keir Starmer de a-l numi pe Peter Mandelson. Unui om cu aceste legături cu Rusia și China nu ar fi trebuit niciodată să i se încredințeze unul dintre cele mai sensibile posturi diplomatice ale noastre”, a declarat Priti Patel, secretar de externe al Partidului Conservator britanic.

