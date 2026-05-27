Prima pagină » Știri externe » Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire

Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire

Noi dezvăluiri despre Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA. Avea legături cu Rusia, China, Israel și datorii de 1 milion de lire
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Înainte de a fi numit ambasador în Statele Unite, oficialii care s-au ocupat de verificarea lordului Mandelson au semnalat legăturile pe care acesta le avea cu personalități importante din China, Rusia și Israel, dar și un împrumut de un milion de lire sterline, scrie The Guardian.  Printre persoanele cu care Peter Mandelson ținea legătura se numără oligarhul rus Oleg Deripaska, ministrul de finanțe al Chinei, Lan Fo’an, sau Hayman, unul dintre foștii șefi ai serviciilor secrete din Israel, cu care vorbea lunar.

Factorul declanșator al scandalului din jurul lui Peter Mandelson a fost generat de publicarea dosarelor Epstein. Dezvăluirile din aceste documente, publicate de Departamentul de Justiție al SUA la începutul anului, au scos la iveală dovezi compromițătoare privind profunzimea relațiilor acestuia cu Epstein.

Mandelson i-a trimis lui Epstein informații confidențiale și sensibile de natură economică. Mai mult, cei doi au colaborat pentru a influența deciziile politice britanice în avantajul unor oameni de afaceri privați.
Scandalul politic a explodat deoarece prim-ministrul Keir Starmer l-a numit pe Mandelson în funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA, deși prietenia acestuia cu Epstein era cunoscută. Ulterior s-a descoperit că Mandelson a mințit în timpul procesului de verificare cu privire la amploarea și natura reală a relației cu agresorul sexual american.

Noile informații făcute publice au scos la iveală și asocierile lui Peter Mandelson cu personalități importante din China, Rusia și Israel, care s-au numărat printre multele preocupări de securitate semnalate de agenția de verificare a integrității din Marea Britanie atunci când aceasta a emis un aviz înainte de numirea sa ca ambasador în SUA, relatează The Guardian.

Oleg Deripaska și Vladimir Putin

Legăturile lui Mandelson cu ministrul finanțelor din China, Lan Fo’an, cu oligarhul rus Oleg Deripaska, afectat de sancțiuni, și cu un fost general al serviciilor secrete israeliene, Tamir Hayman, au fost semnalate de agenție ca fiind domenii de îngrijorare cu puțin timp înainte ca acesta să preia funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA, au declarat sursele.

De asemenea, agenția britanică United Kingdom Security Vetting a remarcat că lordul Mandelson avea o relație foarte strânsă cu o a patra persoană, căreia nu i s-a oferit numele, de origine britanică, care ar fi fost compromițătoare.

Lan Fo’an, ministrul de finanțe al Chinei

O altă preocupare identificată de agenția de verificare, au declarat sursele, a fost un împrumut de 1 milion de lire sterline primit de Mandelson pentru a investi într-un startup israelian.
Toate aceste preocupări au contribuit la concluzia agenției din Londra că Mandelson reprezenta o îngrijorare „mare” și a recomandat Ministerului de Externe britanic să renunțe la numirea sa ca ambasador la Washington.

Atât opoziția, cât și membrii din partidul laburist îi cer demisia premierului Keir Starmer, care este acuzat direct de numirea în funcția de ambasador a lui Mandelson, ignorând toate avertismentele legate de integritatea sa.

„Aceste dezvăluiri șocante subliniază cât de nesăbuită a fost decizia lui Keir Starmer de a-l numi pe Peter Mandelson. Unui om cu aceste legături cu Rusia și China nu ar fi trebuit niciodată să i se încredințeze unul dintre cele mai sensibile posturi diplomatice ale noastre”, a declarat Priti Patel, secretar de externe al Partidului Conservator britanic.

Recomandările autorului:

Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar

Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene

Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
22:07
Norvegia se pune sub protecție nucleară franceză. Emmanuel Macron vrea preia rolul de garant al securității Europene
MILITAR Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană
21:30
Polonia și Marea Britanie au semnat un tratat de apărare comună împotriva Rusiei. Europa se pregătește pentru o lume fără umbrela de apărare americană
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
FLASH NEWS Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
19:30
Friedrich Merz ocupă ultimul loc în topul celor mai populari politicieni din Germania. Partidul lui se gândește la alt nume pentru funcția de cancelar
PACE ÎN IRAN Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
19:04
Iranul cere retragerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Digi24
VIDEO NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm. Chiar și în noaptea aceasta”
Cancan.ro
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
„Iată cum doborâți un F-18”: imagini din taberele milițiilor iraniene. Antrenamente cu rachete antiaeriene contra avioanelor de luptă
Cancan.ro
Predicție cutremurătoare pentru viitorul omenirii: Atac nuclear pe teritoriul SUA
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Erbicidarea culturilor în luna mai – ghid complet (P)
CINEMA Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Brendan Fraser joacă rolul Generalului Eisenhower într-un film despre Debarcarea din Normandia
22:39
Ce s-a întâmplat cu 72 de ore înainte de „Ziua Z”. Brendan Fraser joacă rolul Generalului Eisenhower într-un film despre Debarcarea din Normandia
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 28 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 28 mai, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
FLASH NEWS Nadia Comăneci întâmpinată de premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce a transmis acesta despre marea gimnastă a României
21:51
Nadia Comăneci întâmpinată de premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce a transmis acesta despre marea gimnastă a României
FLASH NEWS Sebastian Ghiţă, atac dur la adresa lui Irineu Darău și a Oanei Gheorghiu: „Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență”
21:45
Sebastian Ghiţă, atac dur la adresa lui Irineu Darău și a Oanei Gheorghiu: „Dacă erau din PSD, erau arestați. Au făcut trafic de influență”
FLASH NEWS Vicepreședintele Autorității pentru Reglementarea Comunicațiilor o pune la punct pe Diana Buzoianu. Acuză USR-ul de dezinformare la adresa instituției
21:29
Vicepreședintele Autorității pentru Reglementarea Comunicațiilor o pune la punct pe Diana Buzoianu. Acuză USR-ul de dezinformare la adresa instituției
FLASH NEWS Dan Tanasă: „Nicușor Dan a ales să găzduiască o conferință având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice”
21:17
Dan Tanasă: „Nicușor Dan a ales să găzduiască o conferință având ca scop reprimarea liberei exprimări și instigarea împotriva opoziției democratice”

Cele mai noi

Trimite acest link pe