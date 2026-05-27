Nadia Comăneci întâmpinată de premierul demis, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria. Ce a transmis acesta despre marea gimnastă a României

Ruxandra Radulescu
Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o la Palatul Victoria, miercuri 27 mai, pe Nadia Comăneci pentru a-i mulțumi pentru contribuția adusă gimnasticii mondiale. La întâlnire au mai participat vicepremierul Tánczos Barna și cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Vizita marii gimnaste a României, Nadia Comăneci, la Palatul Victoria are loc în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, desfășurate la data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, și a „Galei Campioanelor”, din 31 mai, de la Onești.

Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul „Anului Nadia Comăneci”, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de cea supranumită „Zeița de la Montreal”.

„Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării nostre în lume!”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

FOTO: Facebook Ilie Bolojan

