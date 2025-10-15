(P) Consiliul Județean Ilfov anunță că e gata o nouă variantă ocolitoare a DJ 401

Conducerea Consiliului Județean Ilfov anunță finalizarea unui nou drum pe Valea Lungă, ca variantă ocolitoare a Drumului Județean 401.

Ruta ocolitoare conectează DJ 401 Berceni cu Drumul național Centura București, prin strada Codrului.

Drumul construit de la zero a fost finanțat de Consiliul Județean Ilfov.

