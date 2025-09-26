(P)Proiect de promovare turistică în regiunea București-Ilfov, derulat prin consiliul județean

În Ilfov a fost demarat un proiect care va include o serie de activități și un itinerariu prestabilit cu scopul de a promova turismul în București și Ilfov la nivel internațional: ,,Infotrip în regiunea București – Ilfov”.

Evenimentul, organizat de către Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, în parteneriat cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România (ANAT), are ca obiectiv susținerea, promovarea și dezvoltarea turismului de incoming în București și Ilfov.

Pe parcursul evenimentului, Damian Anfile, povestitor istoric pasionat, a vorbit despre trecutul regiunii, prin povești bine documentate despre fiecare oprire din traseul prestabilit.

Cu această ocazie, agenții de turism au avut ocazia să redescopere întreaga regiune București – Ilfov dintr-o perspectivă nouă cu accent pe arhitectură, simboluri și poveștile din spatele transformării obiectivelor turistice vizitate.

Astfel, traseul narativ va spune povestea Bucureștiului și a județului Ilfov, într-o incursiune prin locurile care definesc momentele-cheie din istoria acestor obiective.

,,Turismul reprezintă o componentă economică importantă la nivelul oricărei regiuni. Ilfovul nu face abstracție, cu atât mai mult cu cât noi avem șansa de a fi în proximitatea Capitalei, unde potențialul turistic poate fi exploatat mai eficient. Prin proiectul acesta, județul nostru va putea să arate ce comori turistice extraordinare găzduiește. De la palate, muzee și mânăstiri și până la locuri autentice incărcate de istorie precum Fortul 13 sau Școala de la Piscu”, a declarat președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma.

