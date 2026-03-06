Prima pagină » Diverse » (P) Cum recunoști cazinourile online sigure și licențiate de ONJN

(P) Cum recunoști cazinourile online sigure și licențiate de ONJN

06 mart. 2026, 15:37, Diverse
(P) Cum recunoști cazinourile online sigure și licențiate de ONJN

Cazinourile online sunt o atracție pentru persoanele care caută o formă de divertisment în mediul online. Popularitatea lor este justificată, mai ales prin expansiunea pe care această industrie a avut-o în ultimii ani.

Odată cu succesul de care jocurile de noroc se bucură, au apărut tot mai multe pericole în mediul online. Din păcate, există și platforme nesigure sau chiar ilegale.

De aceea, când alegi un cazinou, merită să te asiguri că intri doar pe cazinouri online sigure și licențiate.

În rândurile de mai jos găsești un ghid simplu, cu verificări rapide.

Cum recunoști un cazinou licențiat?

Ca să recunoști ușor un cazinou online sigur și licențiat de ONJN, trebuie să fii atent la câteva detalii și să aplici câteva reguli simple.

Nu durează mult. De cele mai multe ori, în 2–3 minute îți dai seama dacă e o platformă serioasă sau una pe care mai bine o eviți.

Pe scurt, verifică aceste lucruri:

  • are sigla ONJN și numărul licenței afișate pe site
  • site-ul folosește conexiune securizată (HTTPS) și metode de plată cunoscute
  • găsești recenzii reale și o reputație decentă
  • termenii și condițiile sunt clare, fără surprize

1. Caută sigla ONJN și numărul licenței pe site-ul cazinoului

Cazinourile online sunt obligate să afișeze sigla ONJN, numărul licenței și data de valabilitate a acesteia.

De obicei, aceste informații apar în partea de jos a site-ului sau în aplicația mobilă.

Dacă nu găsești sigla ONJN și numărul licenței, cel mai probabil ești pe un site fără licență. În cazul acesta, mai bine cauți un alt cazinou.

2. Verifică metodele de plată și securitatea site-ului web

Atunci când alegi un cazinou online, îți dorești o experiență cât mai sigură. Un detaliu important este legat de metodele de plată disponibile.

Cazinourile online sigure îți vor pune la dispoziție un număr generos de metode de plată. În plus, plățile trebuie să fie clare și ușor de urmărit în cont.

Asigură-te că site-ul folosește conexiune securizată HTTPS și că lucrează cu furnizori de plăți pe care i-ai mai auzit în trecut.

Merită să arunci o privire și peste politica de protecție a datelor cu caracter personal. E important să știi că datele tale sunt protejate.

3. Documentează-te despre reputația online a cazinoului

Internetul este plin cu informații utile, iar tu le poți folosi ori de câte ori vrei să faci o alegere bună.

Caută recenzii și vezi ce părere au alte persoane despre cazinoul la care ți-ai dori să te înregistrezi.

Dacă găsești multe recenzii negative, mai ales pe aceeași problemă (plăți, suport, retrageri), atunci poate ar trebui să cauți un alt cazinou online.

4. Citește termenii și condițiile

Acesta este un lucru pe care prea puține persoane îl fac. Poate fi plictisitor, dar merită să aloci câteva minute pentru a consulta informațiile de bază.

Citește termenii și condițiile ca să te asiguri că există politici transparente și că nu te vei trezi cu surprize neplăcute mai târziu.

Dacă anumite informații nu îți sunt clare, folosește suportul cazinoului. Metodele de contact disponibile pot fi și ele un criteriu bun atunci când alegi o platformă.

Nu este deloc complicat să găsești un cazinou online sigur și de încredere, atât timp cât folosești recomandările de mai sus.

Recomandarea video

Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul primăverii. Abonamentul mobil costă 62 lei/lună
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Prețul carburanților, umflat nejustificat în România. Transportatorii economisesc 3.000 de lei la un plin făcut în Bulgaria
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
Scene ca în filmele cu mafioți, în Capitală. Temutul interlop, prins înarmat, într-un Maybach blindat
Ce se întâmplă doctore
Procedura estetică care a băgat-o pe Antonia în spital a lovit-o și pe Laurette. A rămas imobilizată după aceeași intervenție: „N-am mai fost pe nicăieri”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
NEWS ALERT Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
16:44
Denunț la DNA împotriva Oanei Țoiu pentru de abuz în serviciu și lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
ACTUALITATE Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume
16:33
Cât costă un simplu espresso la cafeneaua din București aleasă printre cele mai bune 100 din lume
RĂZBOI Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
16:23
Donald Trump a anunțat o singură condiție pentru a înceta războiul și pentru a face un Iran „măreț”
NEWS ALERT Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
16:14
Avocatul Poporului atacă la CCR reforma administrației publice. Guvernul Bolojan, acuzat că încalcă drepturi fundamentale
SCANDALOS MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
16:07
MAE a tăiat sunetul la transmisiunea conferinței de presă de astăzi, când a ajuns la întrebările presei. Ulterior, a tăiat imaginea și a oprit emisia. Ieri, ministra de Externe Oana Țoiu a fugit din conferința de presă
EXCLUSIV Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică
15:55
Fermierii, afectați de creșterea prețului la motorină. Vor reduce din lucrările solului, iar producția va fi mai mică

Cele mai noi

Trimite acest link pe