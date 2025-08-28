(P) Cum recunoști enterocolita la copii și cum se tratează

Orice părinte știe cât de greu este să îți vezi copilul bolnav, mai ales atunci când simptomele apar brusc și nu știi cât de gravă este situația. Printre cele mai întâlnite afecțiuni la cei mici se numără enterocolita, o inflamație a tubului digestiv care poate fi cauzată de virusuri, bacterii sau paraziți.

Deși în multe cazuri simptomele pot fi ușoare și trecătoare, există situații în care boala evoluează rapid și poate duce la complicații serioase dacă nu este gestionată corect.

A recunoaște semnele enterocolitei și a ști ce pași să urmezi imediat poate face diferența între o recuperare rapidă și o suferință prelungită pentru copil.

Ce este enterocolita și de ce apare la copii?

Enterocolita la copii este o inflamație care afectează atât intestinul subțire, cât și colonul. Această boală apare mai rar la adulți, deoarece sistemul imunitar al celor mici este încă în dezvoltare și nu poate combate la fel de eficient agenții patogeni.

Cauzele cele mai frecvente includ infecțiile virale cu rotavirus, adenovirus sau norovirus, infecțiile bacteriene cu Salmonella, E. coli sau Shigella, cât și paraziții intestinali. Alte cauze des întâlnite sunt consumul de alimente sau apă contaminate și igiena precară a mâinilor, în special după joacă sau contact cu alți copii.

În plus, mediile colective, precum grădinița sau școala cresc riscul de transmitere, deoarece micuții își împart jucăriile, mănâncă împreună și nu respectă mereu regulile de igienă.

Cum recunoști enterocolita la copii?

Un părinte atent își poate da seama destul de repede că ceva nu este în regulă. Enterocolita are câteva semne clare care nu ar trebui ignorate, precum:

Diaree frecventă: scaune moi sau apoase, de mai multe ori pe zi, uneori cu mucus sau sânge.

Vărsături: apar brusc și se repetă, mai ales în primele ore de boală.

Febră: în multe cazuri, temperatura copilului crește și poate depăși 38–39°C.

Durere abdominală: copilul se plânge de dureri de burtă, este agitat, plânge sau refuză să mănânce.

Deshidratare: cea mai mare complicație. Se manifestă prin sete excesivă, buze uscate, scăderea cantității de urină, somnolență sau plâns fără lacrimi.

Recunoașterea acestor simptome în timp util este esențială. În special deshidratarea poate pune viața copilului în pericol, iar la vârste fragede, evoluția este extrem de rapidă.

Ce trebuie să faci de la primele semne

Dacă bănuiești că cel mic suferă de enterocolită, primul pas este să îi oferi lichide pentru a preveni deshidratarea. Apă, ceai slab sau soluții de rehidratare orală recomandate de medic pot fi de mare ajutor.

Hrana trebuie adaptată: evită alimentele grase, dulci sau foarte condimentate. Optează pentru o dietă ușoară: orez fiert, supă de morcovi, banane, pâine prăjită.

Monitorizează atent evoluția simptomelor. Dacă diareea și vărsăturile persistă mai mult de 24 de ore, dacă apare febră mare sau dacă semnele de deshidratare devin vizibile, nu amâna vizita la medic. Dacă sunteți din zona Bucovinei, ar trebui să vă prezentați cât mai curând posibil la un centru de pediatrie din Suceava.

Când trebuie mers de urgență la medic?

Există situații în care enterocolita la copii nu mai poate fi tratată doar acasă. Atunci când observi că cel mic refuză complet lichidele sau nu poate păstra nimic în stomac din cauza vărsăturilor, are diaree severă, cu sânge sau mucus abundent sau că are febră ce depășește 39°C și nu scade cu antitermice, precum dacă apar convulsii, letargie sau lipsă de reacție sau dacă semnele de deshidratare sunt evidente (ochi încercănați, fontanelă deprimată la sugari, urinări foarte rare), trebuie să te adresezi cât mai repede unui medic.

În astfel de momente, cel mai bine este să mergi direct la o secție de urgențe de pediatrie în Suceava, unde copilul va primi îngrijiri specializate, perfuzii pentru hidratare și tratament corespunzător.

Ce investigații recomandă medicul?

În funcție de severitatea cazului, medicul pediatru poate recomanda analize pentru a identifica sursa enterocolitei. Printre acestea se numără analize de sânge pentru a verifica starea generală, coprocultură pentru a determina tipul bacteriei sau parazitului,teste rapide pentru rotavirus sau ecografie abdominală, în cazuri mai complicate.

Aceste investigații nu doar confirmă diagnosticul, ci și ghidează tratamentul corect, mai ales când este nevoie de antibiotice sau de medicație specifică.

Rolul părinților în procesul de vindecare

Tratamentul prescris de medic trebuie urmat întocmai, dar la fel de important este modul în care părintele are grijă de copil acasă. Rehidratarea, alimentația ușoară și odihna sunt factori cheie.

De asemenea, părinții trebuie să fie atenți la igienă: spălarea frecventă a mâinilor, curățarea și dezinfectarea obiectelor folosite de copil, aerisirea camerei. Astfel, se previne răspândirea bolii la alți membri ai familiei.

În plus, comunicarea permanentă cu medicul pediatru este esențială. Dacă simptomele nu se ameliorează sau apar altele noi, vizita la un centru de pediatrie în Suceava devine obligatorie.

Cum poate fi prevenită enterocolita?

Deși nu poți controla complet expunerea copilului la virusuri și bacterii, există măsuri care reduc mult riscul de îmbolnăvire. Printre acestea se numără o igienă riguroasă a mâinilor, mai ales înainte de masă și după ce vine de la joacă, evitarea alimentelor insuficient preparate termic, hidratare suficientă, dar cu apă îmbuteliată, din surse sigure sau filtrată.

Este important să igienizezi frecvente jucăriile și spațiile în care se joacă, precum și să respecți schemele de vaccinare recomandate de medic, care îl pot salva de multe afecțiuni grave, de exemplu vaccinul anti-rotavirus.

Prevenția rămâne cea mai bună strategie. O atenție sporită la igienă și o alimentație corectă reduc mult riscul apariției enterocolitei.

De ce este important să alegi un centru medical specializat?

În fața unei boli ca enterocolita, părinții se pot simți copleșiți. De aceea, accesul rapid la specialiști face diferența. Un centru de pediatrie din Suceava oferă nu doar consultații și tratamente, ci și sprijin emoțional pentru părinți și copii.

Medicii pediatri experimentați pot recunoaște rapid complicațiile, pot administra tratamente personalizate și pot monitoriza evoluția micuților pacienți. În plus, în cadrul unor secții dedicate de urgențe, timpul de reacție este scurt, ceea ce poate salva vieți în cazurile severe.

Enterocolita la copii nu este doar o simplă boală de sezon, ci o afecțiune care poate evolua rapid și imprevizibil. A o recunoaște la timp și a urma pașii corecți este responsabilitatea fiecărui părinte. De la primele simptome de diaree, vărsături și febră, până la îngrijirea atentă acasă și vizita urgentă la medic atunci când este cazul, fiecare etapă contează.

Un părinte informat și atent poate preveni complicațiile și îi poate oferi copilului șansa unei recuperări rapide și complete. Iar atunci când situația scapă de sub control, accesul la un centru de pediatrie și la servicii de urgențe de pediatrie din Suceava reprezintă soluția sigură și eficientă.

Grija pentru sănătatea copilului începe cu informarea corectă și continuă cu decizii rapide și responsabile.