Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”

Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele legate de calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente.

Compania precizează că problemele datează de ani și a subliniat că, în condiţiile în care ele se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul propriu.

„Având în vedere informaţiile apărute începând de ieri, 01 ianuarie 2026, în spaţiul public cu privire la interdicţiile de consum al apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu, societatea HIDRO PRAHOVA S.A. transmite câteva precizări, în vederea informării corecte a consumatorilor: Informaţiile privind interdicţiile de consum nu reprezintă situaţii noi, apărute la momentul publicării articolelor. (…) Interdicţiile/ informările menţionate în articolele amintite vizează trei situaţii distincte, cu date clare de emitere, nicidecum o contaminare simultană sau recentă”, transmite Hidro Prahova.

Spre exemplu, în localitatea Măneşti, interdicţia cu privire la consum este din cauza existenţei arsenului în apă, problemă veche.

„Problematica privind depăşirea concentraţiei de arsen a fost semnalată de DSP Prahova încă din 2022. A fost realizată o instalaţie de filtrare a arsenului, însă aceasta nu funcţionează. Lucrarea se află în garanţie, iar HIDRO PRAHOVA S.A. a iniţiat toate demersurile legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului, pentru remedierea corectă şi urgentă a situaţiei. Interdicţia rămâne în vigoare până la confirmarea parametrilor, conform legislaţiei aplicabile”, informează Hidro Prahova.

În Balta doamnei, interdicţia impusă de Direcţia de Sănătate Publică privind consumul apei din cauza existenţei nitriţilor în apă datează din iulie 2025. Pe de altă parte, în comuna Albeşti-Paleologu – monitorizare operaţională, a arătat că încă din luna august 2025 în apă sunt concentraţii de amoniu şi fier.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu

Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația