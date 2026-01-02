Prima pagină » Social » Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”

Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:”Persistă de luni sau ani”

Oana Zvobodă
02 ian. 2026, 16:34, Social
Hidro Prahova transmite că problemele legate de calitatea apei din trei localități nu sunt recente:

Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apă potabilă din judeţul Prahova, informează că problemele legate de calitatea apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu nu sunt recente.

Compania precizează că problemele datează de ani și a subliniat că, în condiţiile în care ele se menţin, este obligată să anunţe interdicţiile pe site-ul propriu.

„Având în vedere informaţiile apărute începând de ieri, 01 ianuarie 2026, în spaţiul public cu privire la interdicţiile de consum al apei în localităţile Măneşti, Balta Doamnei şi Albeşti Paleologu, societatea HIDRO PRAHOVA S.A. transmite câteva precizări, în vederea informării corecte a consumatorilor: Informaţiile privind interdicţiile de consum nu reprezintă situaţii noi, apărute la momentul publicării articolelor. (…) Interdicţiile/ informările menţionate în articolele amintite vizează trei situaţii distincte, cu date clare de emitere, nicidecum o contaminare simultană sau recentă”, transmite Hidro Prahova.

Spre exemplu, în localitatea Măneşti, interdicţia cu privire la consum este din cauza existenţei arsenului în apă, problemă veche.

„Problematica privind depăşirea concentraţiei de arsen a fost semnalată de DSP Prahova încă din 2022. A fost realizată o instalaţie de filtrare a arsenului, însă aceasta nu funcţionează. Lucrarea se află în garanţie, iar HIDRO PRAHOVA S.A. a iniţiat toate demersurile legale, inclusiv o plângere penală împotriva executantului, pentru remedierea corectă şi urgentă a situaţiei. Interdicţia rămâne în vigoare până la confirmarea parametrilor, conform legislaţiei aplicabile”, informează Hidro Prahova.

În Balta doamnei, interdicţia impusă de Direcţia de Sănătate Publică privind consumul apei din cauza existenţei nitriţilor în apă datează din iulie 2025. Pe de altă parte, în comuna Albeşti-Paleologu – monitorizare operaţională, a arătat că încă din luna august 2025 în apă sunt concentraţii de amoniu şi fier.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu

Apele Romane intervin în controversa fisurilor de la Barajul Paltinu. Cât de gravă este situația

Recomandarea video

Mediafax
Gripă: Două noi decese, înregistrate în România
Digi24
Scandal uriaș la Hollywood: Will Smith, acuzat de „comportament prădător” și „grooming” de un violonist din turneul său
Cancan.ro
Loredana Groza, îngenuncheată de durere la înmormântarea tatălui. Momentul în care artista a cedat lângă sicriu
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Mediafax
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată accidental de doi schiori
Click
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cancan.ro
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
Ce se întâmplă doctore
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ultima rudă a păsării dodo, observată într-o pădure tropicală îndepărtată din Samoa

Cele mai noi