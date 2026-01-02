Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu provocări pentru comercianți și oameni: „E o nebunie, nu avem euro pentru rest”

Bulgaria a devenit oficial, de la 1 ianuarie 2026, al 21-lea stat care a intrat în zona euro. Aderarea în „clubul comun” a venit cu provocări pentru comercianții nepregătiți de noua schimbare dar și pentru clienții care au vrut să-și achite cumpărăturile cu noua monedă.

Deși trecerea la moneda comună a fost anunțată din timp, intrarea în vigoare de la 1 ianuarie, i-a luat prin surprindere pe comercianții care nu s-au pregătit pentru schimbare, dar și pe cetățenii de rând. Celor care au vrut să plătească în euro fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară. De asemenea, oamenii s-au plâns de faptul că adoptarea noii monezi a venit și cu schimbări de preț la raft. O pâine care costa 1 leva a ajuns la 2, apoi la 3 leva, iar acum se vinde cu 1,5 euro.

Un bărbat care a vrut să cumpere pere de la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie, în piața de pe strada Mladezhka din Plodiv, a fost refuzat de vânzătoarea care i-a spus că nu are euro ca să-i ofere rest. „Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau rest! Lucrez cu leva!”. Și casierițele dintr-un supermarket din Plovdiv se plâng de faptul că nu au suficiente bancnote disponibile pentru a le oferi clienților rest. Acestea spun că primele săptămâni sau chiar luni vor fi extrem de dificile deși bancomatele distribuie deja bancnote euro în întreaga țară, „E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile și suntem nevoite să lucrăm cu leva”, relatează 24Chasa.

Intrarea Bulgariei în zona euro a venit cu mai multe provocări

Intrarea Bulgariei în „clubul comun” a venit cu provocări importante, mai ales după protestele anticorupție care au răsturnat guvernul conservator de coaliție aflat la putere de mai puțin de un an. Mii de oameni au ieșit în stradă în Sofia și în alte orașe pentru a-și exprima nemulțumirile față de corupție, față de propunerile de majorare a taxelor și contribuțiilor sociale incluse în proiectul de buget pe 2026, dar și de teama scumpirilor pe care le-ar suporta odată cu trecerea la moneda europeană. Bulgarii se tem acum că prețurile la toate alimentele vor crește, dar că nu se va întâmpla același lucru și cu salariile.

