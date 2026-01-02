15:59 UPDATE. Budanov: Am acceptat oferta președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, de a conduce Biroul Președintelui. „Continui să servesc Ucraina. Consider postul de șef al Biroului Prezidențial un alt punct de responsabilitate față de țară. Pentru mine, este o onoare și o responsabilitate să mă concentrez pe problemele critice de securitate strategică ale statului nostru în această perioadă istorică pentru Ucraina. Vă mulțumesc pentru încredere! Mulțumesc tuturor tovarășilor de arme și întregii echipe GUR MО Ucraina pentru munca în echipă. Vom continua să ne facem datoria – să luptăm împotriva inamicului, să apărăm Ucraina și să lucrăm pentru obținerea unei păci juste. Vom continua să luptăm împreună pentru un viitor liber și sigur al Ucrainei!“, a transmis Budanov pe canalul său de Telegram.

Președintele Volodimir Zelenski i-a oferit lui Kyrilo Budanov, șeful serviciilor de informații militare, renumit pentru orchestrarea operațiunilor de mare anvergură împotriva Rusiei, funcția de șef al Cabinetului Prezidențial al Ucrainei. Potrivit Reuters, Budanov a acceptat funcția.

Anunțul a fost făcut de Zelenski pe rețelele de socializare.

„M-am întâlnit cu Kirill Budanov și i-am propus să preia conducerea Biroului Prezidențial al Ucrainei. În prezent, Ucraina are nevoie să se concentreze mai mult pe problemele de securitate, dezvoltarea forțelor de apărare și securitate ale Ucrainei, precum și pe diplomație în negocieri, iar Biroul Prezidențial va servi în primul rând la îndeplinirea acestor sarcini ale statului nostru. Kirill are o experiență specială în aceste domenii și suficientă putere pentru a obține rezultate.“, a transmis președintele pe canalul său de Telegram.

Zelenski a adăugat că Budanov are o experiență excepțională în aceste domenii și forța necesară pentru a obține rezultate.

„De asemenea, l-am însărcinat pe noul șef al Oficiului Prezidențial să actualizeze și să prezinte fundamentele strategice ale apărării și dezvoltării țării noastre, precum și următorii pași, în coordonare cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și cu alți oficiali și instituții relevante”, a declarat președintele Ucrainei.

Decretul de numire a generalului în vârstă de 39 de ani nu a fost încă publicat. Budanov a condus serviciile de informații militare ale GUR de când a fost numit în funcție de către Zelenski în august 2020.

De la invazia la scară largă a Rusiei din 24 februarie 2022, el a fost implicat în schimburi de prizonieri și a ocupat funcția de președinte al unui organism care coordonează tratamentul prizonierilor de război. A fost decorat drept „Erou al Ucrainei” și a participat în repetate rânduri la operațiuni speciale.

Demiterea lui Andriy Yermak

Pe 28 noiembrie 2025, Biroul Național Anticorupție (NABU) din Ucraina și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) au efectuat percheziții la reședința șefului Biroului Prezidențial, Andriy Yermak. Potrivit surselor, acțiunile de investigație au fost asociate cu operațiunea Midas, anunțată de NABU la începutul lunii noiembrie 2025, care viza expunerea corupției la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei.

Imediat după percheziții, Yermak a depus o scrisoare de demisie, care a fost semnată de președintele Volodimir Zelenski. Președintele le-a declarat ulterior jurnaliștilor că numirea unui nou șef al Biroului Prezidențial nu era o prioritate pentru autorități la momentul respectiv.

A doua zi, The New York Post a relatat că Yermak a decis să meargă pe linia întâi.

Yermak, care a fost și negociatorul principal al Kievului în discuțiile de pace susținute de SUA, nu a fost numit suspect în ancheta privind o schemă de mită de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic.

