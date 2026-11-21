Finalul de noiembrie aduce, de regulă, liste mai lungi cu lucruri de rezolvat: bilanțuri și deadline-uri înainte de încheierea anului, cumpărături de Black Friday și pregătiri pentru sărbători. Într-un program în care fiecare zi pare deja supraîncărcată, sportul ajunge adesea printre primele activități amânate. Nu întotdeauna pentru că nu ne dorim să facem mișcare, ci pentru că îi găsim mai greu un loc în rutina zilnică.

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În fiecare zi, încercăm să găsim echilibrul între responsabilitățile profesionale, viața de familie, relațiile cu cei apropiați și timpul pe care ni-l acordăm nouă înșine. În tot acest efort de a le face pe toate, grija pentru propria stare de bine ajunge adesea la finalul listei. Ne spunem că vom începe „de luni”, „din ianuarie” sau „când se mai liniștesc lucrurile”.

Deși știm că mișcarea ne face bine, găsirea timpului pentru sport rămâne o provocare pentru mulți dintre noi. Datele celui mai recent Eurobarometru privind sportul și activitatea fizică arată că 66% dintre români spun că nu fac niciodată sport sau exerciții fizice, comparativ cu 39% dintre europeni. Iar lipsa timpului este principalul obstacol menționat de românii care și-ar dori să fie mai activi.

De cât sport ai, de fapt, nevoie?

Mai puțin decât ai putea crede. Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților între 150 și 300 de minute de activitate fizică moderată pe săptămână, adică între două ore și jumătate și cinci ore. De asemenea, exercițiile pentru întărirea musculaturii sunt recomandate de cel puțin două ori pe săptămână.

Cum poți ajunge la acest obiectiv? De exemplu, cu 30 de minute de mișcare în cinci zile ale săptămânii, la care poți adăuga treptat exerciții de forță. Nu este indicat să începi cu antrenamente lungi sau solicitante. Important este să construiești o rutină pe care să o poți menține.

Iar beneficiile mișcării nu se opresc la condiția fizică. O cercetare publicată în revista Communications Psychology arată că și o singură sesiune de activitate fizică poate avea efecte pozitive asupra atenției și memoriei de lucru. Cu alte cuvinte, o pauză activă te poate ajuta să muncești mai eficient și cu mintea mai limpede.

5 obiceiuri care te ajută să integrezi sportul în programul tău

O bună planificare, câteva ajustări ale rutinei și obiective realiste pot face diferența. Nu trebuie să îți reorganizezi complet viața pentru a face mai multă mișcare, ci să găsești soluții care funcționează în programul pe care îl ai deja. Iată cinci obiceiuri pe care le poți introduce treptat, chiar și atunci când ai o agendă aglomerată.

1. Planifică întreaga săptămână, nu doar o anumită zi

La începutul fiecărei săptămâni, eventual chiar duminica, uită-te peste calendar și identifică două-trei intervale realiste pe care le poți rezerva pentru mișcare. Adaugă-le în agendă la fel cum ai face cu o ședință, o întâlnire importantă sau o programare la medic. Când tratezi antrenamentul ca pe un angajament în calendar, nu mai lași loc pentru întrebarea „Oare când apuc să fac sport săptămâna aceasta?”.

2. Pune disciplina înaintea motivației

Motivația te poate ajuta să începi, dar nu este suficientă pentru a menține o rutină pe termen lung. Vor exista zile în care nu vei avea aceeași energie sau dispoziție pentru antrenament. Consecvența înseamnă tocmai să nu depinzi de aceste variații, ci să revii la rutină și în zilele cu mai puțină energie.

La început, una dintre cele mai importante decizii este să îți stabilești obiective realiste, aliniate cu timpul și nivelul de pregătire pe care le ai. „Le recomand celor care încep să facă sport să nu își propună să schimbe totul de la prima săptămână. E mult mai important să găsească un ritm pe care îl pot respecta și în perioadele aglomerate. Uneori, un antrenament de 30–40 de minute, făcut constant, este un început mult mai bun decât trei antrenamente solicitante într-o săptămână, urmate de o lună de pauză. Progresul vine din consecvență, iar programul de antrenament trebuie să se adapteze obiectivelor, nivelului de pregătire și timpului disponibil pentru fiecare persoană”, explică Horațiu Dumitrescu, Product Manager World Class România.

3. Elimină micile obstacole

În cartea Atomic Habits, James Clear explică felul în care obiceiurile devin mai ușor de urmat atunci când reducem efortul necesar pentru a le pune în practică. Aplicat la sport, principiul este simplu: cu cât ai mai puține lucruri de organizat în ultimul moment, cu atât îți va fi mai ușor să te ții de plan.

Alege un club de fitness aproape de casă sau de birou, pregătește-ți geanta de antrenament din seara precedentă și rezervă-ți din timp locul la clasele preferate. Sunt ajustări mici, dar care pot face diferența între un antrenament amânat și unul bifat.

4. Pregătește un plan B

Vor exista săptămâni în care programul nu va merge conform planului. În loc să renunți complet la mișcare, adaptează antrenamentul la timpul pe care îl ai la dispoziție. Dacă pauza de prânz este singurul interval liber, o poți împărți între masă și o plimbare de 20 de minute.

Nu uita nici de zilele de recuperare. Acestea pot include sesiuni de stretching, înot într-un ritm lejer sau activități cu intensitate mai redusă, precum yoga sau pilates. Recuperarea face parte dintr-o rutină echilibrată și te ajută să menții un ritm sustenabil pe termen lung.

5. Integrează sportul în programul familiei

Sportul nu trebuie să fie încă o responsabilitate pe lista lucrurilor de făcut. Dimpotrivă, poate deveni o activitate care aduce familia împreună și creează ocazii de a petrece timp de calitate. Atunci când fiecare își găsește activitatea potrivită în același loc, mișcarea poate deveni o parte firească a programului familiei. De exemplu, într-un club precum World Class România, cât timp copiii participă la cursurile de înot, părinții pot merge la sală sau la o clasă de grup, iar după antrenament pot rămâne împreună pentru câteva momente de relaxare. Astfel, timpul petrecut la club aduce laolaltă activitățile fiecărui membru al familiei, fără să mai fie nevoie de drumuri și intervale separate.

Când ai atâtea roluri de îndeplinit, timpul pentru tine devine o investiție pe termen lung

Planul devine mai ușor de urmat atunci când îți rezervi din timp atât intervalul, cât și locul pentru mișcare. În perioada Black Friday, până la finalul lunii noiembrie, World Class România propune o oportunitate de a transforma această intenție într-un obicei pe termen lung: o reducere de 25% pentru abonamentul 2 × 12 luni Prepaid și de 15% pentru abonamentele de 12 luni Prepaid. Detaliile campaniei pot fi consultate aici.

Cu 46 de cluburi în România și peste 84.000 de membri activi, World Class România reunește în același loc antrenamentul, cursurile de înot pentru copii și momentele dedicate recuperării și relaxării. Iar dacă vrei să începi cu exercițiile de forță sau nu știi cum să îți organizezi antrenamentele, antrenorii personali World Class te pot ajuta să construiești un program adaptat obiectivelor și nivelului tău de pregătire.

Astfel, mișcarea nu mai rămâne pe lista de rezoluții pentru anul viitor, ci devine un obicei pe care îl construiești încă de acum. Pentru că, oricâte roluri ai avea de îndeplinit, există un singur tu de care să ai grijă.