O femeie în vârstă de 46 de ani, din comuna Vulcan Pandele, județul Dâmbovița, a fost găsită fără viață în comuna Văcărești, după ce familia a anunțat dispariția acesteia. Într-o anexă a aceleiași gospodării, polițiștii au descoperit și cadavrul unui bărbat de 46 de ani, care și-ar fi pus capăt zilelor. Bărbatul ar fi fost închis în trecut tot pentru omor.

UPDATE: Bărbatul din Văcărești ispășise o pedeapsă cu închisoarea tot pentru crimă. Prima data, acesta și-a ucis iubita în Spania și a fost condamnat la 18 ani de închisoare. A executat în Romania o parte din pedeapsă și a fost liberat condiționat.

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Știrea inițială

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița au fost sesizați astăzi, în jurul orei 14:30, cu privire la dispariția femeii de 46 de ani. Potrivit informațiilor oferite de fiul acesteia, femeia plecase de la domiciliu în comuna Văcărești, la locuința unei bătrâne, de care avea grijă.

În urma verificărilor, polițiștii au găsit trupul femeii în gospodăria respectivă. Cadavrul acesteia prezenta urme de violență și, într-o anexă a locuinței, oamenii legii au descoperit și trupul neînsuflețit al unui bărbat de 46 de ani, care s-ar fi spânzurat.

Bărbatul ar fi fost condamnat în trecut tot pentru omor

Potrivit unor surse judiciare, femeia avea grijă de mama bărbatului, iar între cei doi nu ar fi existat conflicte cunoscute. Aceleași surse mai spun că bărbatul ar fi executat anterior o pedeapsă cu închisoarea pentru omor.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de omor. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.