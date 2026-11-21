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Prefectura Gironde raportează că 4.500 de manifestanți au protestat în centrul orașului Bordeaux. Autoritățile raportează 17 arestări.
La Montpellier, în regiunea Hérault, o demonstrație „ilegală” a reunit 3.500 de persoane, conform cifrelor provizorii publicate de prefectura departamentului.
Această cifră este mai mică decât la demonstrațiile anterioare. Sâmbăta trecută, 106.000 de persoane au protestat, potrivit autorităților.
În prima sâmbătă a mobilizării, pe 17 octombrie, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat o cifră de 550.000 de manifestanți.
Pentru a șasea sâmbătă consecutivă, sindicatele, organizațiile de tineret și mișcarea „Vestelor Galbene” au ieșit la proteste în Franța.
Potrivit datelor Uniunii Studențești, citate de BFMTV, a șasea etapă a mobilizării împotriva costului ridicat al vieții din Franța a reunit 150.000 de persoane în toată țara. La Paris, Uniunea Studențească susține că s-au înregistrat 45.000 de manifestanți. Poliția capitalei, pe de altă parte, anunță că aproximativ 21.500 de parizieni au ieșit la protest.
Conform prefecturii poliției manifestația de la Paris se desfășoară „fără incidente pe traseul de la Place de la République la Place de la Nation”.
Prefectura raportează, de asemenea, „grupuri de persoane mascate care încearcă să formeze procesiuni neautorizate” în restul capitalei. În mulțimile de oameni se pot observa pancarte cu mesaje precum „Generația Z împotriva înarmării” sau „Nu permisului de a ucide”, referitoare la legea privind „prezumția utilizării legale a armelor de către forțele de ordine”, adoptată ieri în Parlamentul Franței.
Autoritățile franceze susțin că 4.600 de manifestanți au ieșit pe străzile din Marsilia. Însă, sindicatul CGT susține că 80.000 de persoane au fost prezente la protestele din această sâmbătă. Mai multe videoclipuri postate de martori pe rețelele de socializare arată atacuri ale poliției și utilizarea gazelor lacrimogene. Au fost raportate și mai multe incendii, în special la vehicule.
La Nantes, pubele de gunoi au fost incendiate, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimile.
Valul de proteste din Franța din această toamnă a început la jumătatea lunii septembrie 2026 (ca o revoltă a liceenilor și profesorilor) și s-a transformat, începând cu 17 octombrie, într-o mobilizare socială națională de amploare, ajunsă astăzi la a șasea sâmbătă consecutivă de manifestații.