Spațiul Schengen s-ar putea extinde din nou în 2027, după aderarea completă a României și Bulgariei. Cipru, una dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din estul Mediteranei, ar putea deveni membră de la 1 iulie, potrivit unui anunț făcut de premierul Greciei.

Kyriakos Mitsotakis a făcut anunțul miercuri, 18 noiembrie, la finalul summitului interguvernamental dintre Grecia și Cipru, desfășurat la Nicosia, potrivit Greek Reporter.

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„Așteptăm cu nerăbdare aderarea oficială a Ciprului la spațiul Schengen pe 1 iulie”, a declarat premierul grec.



Data coincide cu preluarea de către Grecia a președinției rotative a Consiliului European. Premierul Greciei speră ca aderarea Ciprului să fie una dintre primele decizii importante din mandatul Atenei.

Cum ar putea schimba aderarea la Schengen călătoriile românilor în Cipru

Odată cu intrarea în Schengen, Cipru ar putea elimina controalele sistematice la frontierele interne cu celelalte state membre, inclusiv pentru zborurile din România. În prezent, pasagerii care sosesc în Cipru dintr-un stat Schengen trec prin verificări de frontieră, deoarece insula nu face încă parte din zona de liberă circulație.

Pentru români, aderarea ar putea însemna formalități mai simple la sosire și la plecare. Cetățenii României pot călători deja în Republica Cipru cu o carte de identitate valabilă, fără să aibă nevoie de pașaport.

De ce ar putea fi complicată aderarea Ciprului la Schengen

Principalul obstacol în procesul de aderare este așa-numita Linie Verde, care separă zonele aflate sub controlul Republicii Cipru de partea de nord a insulei. Cipru este divizat din 1974, iar autoritățile de la Nicosia nu controlează punctele de intrare din nord, inclusiv aeroportul Ercan. Problema devine complicată odată cu aplicarea sistemului european digital de intrare și ieșire, care înregistrează deplasările cetățenilor din afara UE.

De exemplu, o persoană care ar putea ajunge pe insulă prin aeroportul Ercan și apoi traversa Linia Verde fără să fie înregistrată prin sistemul Schengen. Situația inversă ar putea apărea în cazul călătoriilor care intră printr-un stat Schengen și părăsesc ulterior insula prin nord.

Autoritățile europene trebuie să găsească o soluție care să permită monitorizarea frontierelor fără să afecteze drepturile existente ale locuitorilor insulei. Președintele cipriot Nikos Christodoulides a dat asigurări că drepturile ciprioților turci și ale membrilor de familie eligibili de a traversa Linia Verde vor fi păstrate.

Decizia finală privind aderarea Ciprului încă așteaptă aprobarea UE

Christodoulides a declarat recent că statele membre au depășit în mare parte rezervele privind intrarea Ciprului în Schengen. Comisia Europeană și-a exprimat în iulie sprijinul pentru aderare, dar procedura nu este finalizată. Consiliul Justiție și Afaceri Interne al UE nu a inclus încă decizia finală privind Cipru pe agenda sa. Următoarea reuniune este programată pentru 3–4 decembrie.