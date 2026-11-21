Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Andrei Necea, avocatul familiei Pian.

Cu toate că au generat un interes uriaș din partea publicului, morțile fraților Emi și Ciprian Pian ridică încă multe semne de întrebare. Mai ales condițiile în care Ciprian Pian a sfârșit la vârsta de 36 de ani, în poarta Penitenciarului Jilava, după ce atât personalul medical cât și conducerea, l-ar fi lăsat să moară cu zile după ce i-au tratat infarctul într-un mod cu totul greșit iar mai apoi au permis, mult prea târziu, ca deținutul aflat în stare gravă să primească ajutor medical din afara închisorii.

Invitat la Martorii, avocatul Andrei Necea a povestit, în exclusivitate, ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale lui Ciprian Pian și cum a fost redusă la tăcere familia îndoliată.

Andrei Necea a mai povestit, în amănunt, toate detaliile omorului de la Padina, în urma căruia trei dintre fiii vrăjitoarei Sidonia au fost arestați. În același timp, avocatul a explicat și raționamentul pentru care cei trei bărbați au fost plasați doar în arest la domiciliu.

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