Cea mai scumpă bijuterie a fost scoasă la vânzare în România. Este vorba despre un inel din platină, decorat cu un diamant de circa 9,05 carate și două diamante alăturate, semnat Alfredo Aletto, potrivit Artmark, cea mai mare casă de licitații de artă și platformă cultural-comercială de profil din România, fondată în 2008 la București.

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Bijuteria de excepție a fost executată manual, vine însoțită de certificat suplimentar. Este, așadar, vorba despre o piesă rară, de colecție, care are prețul de vânzare de 154.770 euro. Potrivit site-ului de profil, bijuteria este în stadiu „neadjudcat”.

Casa de licitații menționează că fotografiile lotului sunt informative și orientative, neputând să asigure o vedere extrem de detaliată a obiectului din toate unghiurile.

Potrivi descrierii, este vorba despre: platină 950 1 diamant emerald cut, culoare J, claritate VVS2, cca. 9,05 ct. și 2 diamante cut-cornered triangular step cut, culoare J, claritate VVS1-VVS2, cca. 1,52 ct. Diamant central: faint fluoresence 10,78 g măsura 52. Nu este clară data când a ieșit pe piață, întrucât în anunțul de vânzare nu este specificat.

Istoria casei de bijuterii Aletto

Istoria casei de bijuterii Aletto, începe în Italia, la sfârșitul secolului al XIX-lea. De-a lungul a cinci generații, familia a păstrat tradiția realizării manuale a unor bijuterii de înaltă calitate. În 1889, Bartolomeo Aletto, originar din Napoli, a primit sarcina de a crea o piesă comemorativă cu ocazia finalizării Turnului Eiffel, lucrare care a fost prezentată la Expoziția Universală de la Paris. Fiul său, Raffaele, a continuat afacerea familiei, colaborând cu unele dintre cele mai importante case de bijuterii italiene ale vremii.

În 1949, familia Aletto s-a mutat la Caracas, în Venezuela, iar în anii ’60 s-a stabilit la New York. În prezent, compania își are sediul în Boca Raton, Florida, fiind condusă de Alfredo Aletto, strănepotul fondatorului, împreună cu cei patru copii ai săi.

Spre deosebire de majoritatea caselor de bijuterii contemporane, unde fiecare etapă a procesului de producție este realizată de un specialist dedicat, Alfredo Aletto stăpânește toate fazele creării unei bijuterii. El a învățat meseria pe cont propriu, experimentând și perfecționând treptat diverse tehnici de lucru.