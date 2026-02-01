Prima pagină » Diverse » (P) Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”

(P) Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”

01 feb. 2026, 15:59, Diverse
(P) Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”

Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică, deși fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii necesari pentru a fi folosit în condiții de normalitate.

Astfel, în cursul săptămânii viitoare, grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va propune un proiect de hotărâre prin care se va statua faptul că atât asociațiile de proprietari, cât și orice alt cetățean racordat la sistemul centralizat de încălzire și de distribuție a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total.

Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.

Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng”, declară Daniel Băluță.

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit cheia pentru supraviețuirea celulelor cerebrale
FLASH NEWS Sudanul face un pas către normalitate. Imagini cu primul zbor comercial către capitala Khartoum după un război civil de aproape 3 ani
18:13
Sudanul face un pas către normalitate. Imagini cu primul zbor comercial către capitala Khartoum după un război civil de aproape 3 ani
CONTROVERSĂ Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA
18:12
Fără semne de compromis din partea Teheranului: Iranul demarează refacerea uzinelor nucleare lovite de atacurile Israelului și SUA
RELIGIE Ce aliment este interzis să mănânci de Întâmpinarea Domnului. Atragi ghinionul de partea ta
17:51
Ce aliment este interzis să mănânci de Întâmpinarea Domnului. Atragi ghinionul de partea ta
APĂRARE WSJ: America trebuie să își întărească apărarea antiaeriană din Orientul Mijlociu înainte de atacarea Iranului. Ce țări sunt în pericol
17:34
WSJ: America trebuie să își întărească apărarea antiaeriană din Orientul Mijlociu înainte de atacarea Iranului. Ce țări sunt în pericol
PACE ÎN UCRAINA Discuțiile de pace Rusia–Ucraina de la Abu Dhabi, mutate pe 4–5 februarie. Între timp, emisarul lui Putin discută în privat cu americanii la Miami
17:33
Discuțiile de pace Rusia–Ucraina de la Abu Dhabi, mutate pe 4–5 februarie. Între timp, emisarul lui Putin discută în privat cu americanii la Miami

Cele mai noi

Trimite acest link pe