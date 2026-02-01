(P) Daniel Băluță, președintele PSD București: „Facem dreptate pentru bucureștenii batjocoriți, ținuți în frig și fără apă caldă”

Președintele PSD București și, totodată, primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Daniel Băluță, propune implementarea, în condiții de urgență, a unei soluții ferme care să protejeze bucureștenii aflați în situația de a plăti sume uriașe către producătorii și furnizorii de energie termică, deși fie acest serviciu este întrerupt cu săptămânile, fie este livrat sub parametrii necesari pentru a fi folosit în condiții de normalitate.

Astfel, în cursul săptămânii viitoare, grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va propune un proiect de hotărâre prin care se va statua faptul că atât asociațiile de proprietari, cât și orice alt cetățean racordat la sistemul centralizat de încălzire și de distribuție a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total.

Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa, prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.